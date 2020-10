Reino Unido y Alemania quitan el veto y sus turistas vuelven a Canarias

Balón de oxígeno para Canarias. El embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold, anunció a mediodía de ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la exclusión de Canarias de la lista de zona de riesgo, lo que implica que no será necesario guardar cuarentena al regreso del viaje.

La noticia la adelantó ayer el presidente en su cuenta de Twitter y supone un balón de oxígeno para el sector turístico del Archipiélago, cuando está a punto de arrancar su temporada más importante del año, la de invierno, ya que Alemania es su segundo cliente más importante, tras el Reino Unido.

Horas después, a las cinco de la tarde, y justo cuando en el Parlamento se aprobaba el Plan de Reactivación de Canarias, el ministro de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, confirmaba también que incluyen a Canarias en la lista de corredores seguros para que los británicos puedan viajar a las Islas. Shapps explicó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que, tras evaluar los datos más recientes sobre la incidencia del coronavirus, los destinos de Canarias, Maldivas, Dinamarca y Mykonos han sido añadidos a la lista #TravelCorridors. De este modo, a partir de este domingo quienes lleguen a Reino Unido procedente de alguno de estos destinos, “ya no tendrá que aislarse”.

Nada más conocer la noticia, las aerolíneas Condor, TUI, Ryanair, Easyjet y Lufthansa anunciaron que tienen programados para la próxima semana 71 vuelos a Canarias desde Alemania, con un total de 13.000 plaza, y 92 desde Reino Unido, con 18.000 plazas. Aunque habrá que esperar a ver cómo quedan las programaciones finales.

Jet2.com y Jet2holidays también anunciaban ayer que retomarán sus vuelos a las Islas el próximo día 30. De esta manera, volverá a haber vuelos y paquetes vacacionales a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura desde las nueve bases de la compañía en Reino Unido (Belfast, Birmingham, East Midlands, Edimburgo, Glasgow, Leeds, Manchester, Newcastle y Londres-Stansted) a partir del fin de semana del día 30. Al respecto, el consejero Delegado de Jet2.com y Jet2holidays, Steve Heapy, se ha mostrado “muy feliz” de poder retomar las operaciones con Canarias. “Y sabemos que nuestros clientes también lo estarán”. “Quien quiera disfrutar de unos días de vacaciones en las Islas Canarias”, aseveró, “ahora podrá hacerlo. Somos el principal turoperador británico en el Archipiélago y esta es una gran noticia también para la economía local”.

Aunque es pronto para determinar si salvará la temporada, desde luego que es una importante noticia. Cabe recordar que el pasado año Canarias fue la tercera región por número de visitantes internacionales con 13,1 millones. De ellos, cerca del 33% son turistas británicos, según datos de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cada turista inglés se dejó el pasado año de media 995 euros en su estancia.

Alemania había mantenido durante casi todo el verano a Canarias fuera de su recomendación de no viajar a España por los casos que se estaban produciendo durante la segunda ola de la pandemia, pero acabó incluyéndola el 2 de septiembre. La decisión fue todo un mazazo para el sector turístico, que ya había visto a finales de julio como el Reino Unido había decidido exigir una cuarentena a todo viajero que regresase de España, incluidas las islas, lo que tumbó las reservas británicas.

Cuando Alemania decidió imponer una cuarentena a quien regresase de Canarias, las islas tenían una incidencia acumulada en 14 días de 167,78 casos por 100.000 habitantes, ocho veces superior a la del país germano en aquella misma fecha (19,6 casos por 100.000).

De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, Canarias tiene ahora la tasa de incidencia más baja de España, con 81,13 casos por 100.000 habitantes en 14 días y 42,35 por 100.000 habitantes en siete días, frente a un promedio nacional de 332,69 y 178,25 casos. Y, en este momento, la tasa de incidencia de Alemania a 14 días está por encima de la de Canarias: 85,1 frente a 81,1 por 100.000. Y es que ahora se da la circunstancia de que el Archipiélago está mejor epidemiológicamente que Reino Unido o Alemania.

De los 13,1 millones de turistas extranjeros que visitaron Canarias el año pasado, más de la mitad procedían de solo dos países: 4,87 millones del Reino Unido (el 37,2% del total) y 2,51 millones de Alemania (el 19,1%).