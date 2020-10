Sal y pimienta: suspendida Culinaria 2020

El incremento de las limitaciones establecidas para reuniones y la incertidumbre de la evolución de la epidemia del coronavirus, han obligado a Acyre Canarias como promotor y organizador de Culinaria 2020 a suspender su celebración, prevista para los próximos días 27, 28 y 29 de octubre, en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa Adeje. La razón principal, según informó el presidente de la organización Pablo Pastor, es la imposibilidad de llevar a efecto el formato de evento previsto con el desarrollo de ponencias y talleres en cuatro diferentes salas y la celebración paralela de una feria de exposición de productos.

Lourdes Plana sustituye a Ansón en la Real Academia de Gastronomía

El Pleno de la Real Academia de Gastronomía celebrado de manera telemática el pasado mes de septiembre aprobó por unanimidad la candidatura presidida por la académica Lourdes Plana Bellido, que es la nueva presidenta en sustitución de Rafael Ansón, quien llevaba más de 40 años al frente de esta institución. La nueva junta directiva se completa con Alfonso Rodés Vilà como vicepresidente; José María Sanz-Magallón Rezusta como secretario general y Juan Rodríguez Inciarte como tesorero. Junto a ellos, ejercerán de vocales Cuchita Lluch García; Sesé San Martín Martín-Pozuelo; Carmen Simón Palmer; Ignacio Bayón Mariné; Javier Chico de Guzmán y Girón; Miguel Garrido de la Cierva; Íñigo Méndez de Vigo y Gregorio Varela Moreiras.

El pleno aprobó el nombramiento de Ansón como presidente de honor como reconocimiento a la inestimable labor que ha realizado al frente de la Academia apoyando la promoción y difusión de la cultura gastronómica.

Acercamiento a la restauración en estos momentos difíciles

En esta nueva etapa, la presidenta y la junta directiva han anunciado que van a trabajar para impulsar una Real Academia de Gastronomía más participativa e integradora, fortaleciendo su papel como eje vertebrador del sector gastronómico en España. Por ello, entre sus principales líneas de actuación destaca, como trabajo prioritario, el apoyo de la Academia al sector de la restauración en estos momentos especialmente difíciles por la pandemia del coronavirus, reforzando sus lazos tanto con profesionales como con las asociaciones e instituciones vinculadas. Lourdes Plana es directora de Madrid Fusión.

Cocina a cuatro manos entre Simancas y Ramírez

El próximo lunes y martes, 5 y seis de octubre los chefs de Silbo Gomero (en cuyas cocinas se celebra el evento), Braulio Simancas, y de Pícaro (Las Palmas), Guillermo Ramírez, organizaran una jornadas en horario de noche, en el que se podrá degustar una tartar de chipirones y langostinos con raviolis de judías pintas; lomo de cherne con pilpil de sus pieles en salazón, batata y majado de cilantro, canelón de pato Pekín y cochinillo negro canario.

Sin mascarilla por el restaurante

En varias visitas realizadas a restaurantes de Santa Cruz de Tenerife este mes que acaba de terminar he podido comprobar cómo todavía hay gente que no se pone la mascarilla a la hora de entrar en el restaurante o al levantarse de la mesa para ir al cuarto de baño o salir a fumar a la vía pública. Y además, se molestan cuando un camarero les llama la atención o un comensal les mira atravesado. Hay que recordar que estas actitudes no solo incumplen la ley contra la propagación de la Covid-19, sino que obligan al personal de sala a reconvertirse en policías, algo que nadie quiere.