Semana para resurgir o para pensar en tomar medidas en el CD Tenerife

Aunque en el CD Tenerife no se escuchan tambores de guerra ni hay un debate abierto acerca de la continuidad de Fran Fernández, lo cierto es que el almeriense tiene esta semana un doble examen que debe superar para que su vinculación con el club no quede en entredicho. El equipo blanquiazul juega primero contra el Lugo, este jueves en el Heliodoro Rodríguez López, y luego viaja a la Península para medirse el domingo al Fuenlabrada. No son dos partidos nada sencillos, pero dos pinchazos pueden quebrar la confianza que la casta del club tiene aún depositada en el almeriense.

El empate ante el Espanyol ha sido bien valorado entre los dirigentes de la entidad, que destacan la buena puesta en escena del equipo. Sin embargo, sobre la espalda de Fran pesa el mal arranque liguero. Sumar ocho puntos de 24 posibles son escasos para un proyecto que, sobre todo, aspiraba a no calcar los dubitativos comienzos de las últimas campañas. Y eso precisamente es lo que piensan los aficionados, a quienes esta película les suena demasiado.

El primer escollo en el camino será el enrachado Lugo, que parece revitalizado tras la llegada de Mehdi Nafti. El nuevo míster de los lucences lleva tres victorias en tres partidos. El tempranero cambio en el banquillo ha sentado bien al plantel gallego, que tendrá las dudas de tres jugadores importantes lesionados: el tinerfeño Iriome González, Manu Barreiro y Luis Ruiz. Más dura será la visita al campo del Fuenla, equipo instalado en el top ten de la clasificación.

Bastante delicada es la situación clasificatoria del Tenerife tras la disputa de la jornada octava. Solo un punto separa al equipo del pozo. Es decimotercero.

Tampoco ayudará la carga de partidos que está acumulando el plantel, que ya la semana pasada tuvo que disputar otro doble compromiso. Esta semana toca lo mismo, pero por lo menos Fran Fernández recupera a un efectivo importante, que es Gio Zarfino, quien se perdió el duelo contra el líder.