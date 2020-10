Suspendido el Carnaval de Santa Cruz

Después de meses de incertidumbre, de anuncios de fechas alternativas, de reuniones para conocer el sentir de sus protagonistas, finalmente, la realidad se ha impuesto sobre los deseos y Santa Cruz de Tenerife no tendrá Carnaval en 2021. Así lo confirmó ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a su concejal de Fiestas, Alfonso Cabello. Ambos, cariacontecidos, explicaron lo que ya todo el mundo sabía: no se dan las condiciones sanitarias para celebrar un Carnaval multitudinario, al aire libre y sin distanciamiento social. Tal y como recordó el regidor, será la primera vez en 60 años que se suspenda la fiesta chicharrera por excelencia. “Desde 1961 se ha venido organizando de forma ininterrumpida la fiesta tal y como la conocemos ahora”, detalló Bermúdez.

Todos los grupos entendieron las razones sanitarias de la medida, si bien la exalcaldesa socialista Patricia Hernández achacó “falta de transparencia” en la decisión. Fue, precisamente, bajo su mandato cuando la fiesta bordeó la suspensión a causa de la fuerte calima de febrero pasado.

Y mientras Santa Cruz ponía fin a las especulaciones, en Las Palmas de Gran Canaria se anunciaba que no será hasta noviembre cuando se tomen decisiones definitivas, ya que, en principio, la fiesta en la capital vecina se ha retrasado hasta el mes de mayo, pero será la evolución de la pandemia la que determine la decisión final.

En la capital chicharrera no se ha querido esperar más, ya que, como señaló el alcalde, “en un momento como este nadie entendería un Carnaval sin gente en la calle”. “Esta decisión -continuó- no ha sido nada fácil de adoptar, pero hemos tenido que hacerlo ante la persistencia de la crisis sanitaria, con una segunda oleada que no se está controlando como debería. Ante esta situación nuestra obligación es preservar la seguridad”.

Admitió Bermúdez que desde el Ayuntamiento no se puede garantizar la seguridad de una celebración tan multitudinaria como la del Carnaval chicharrero. Aún así, Bermúdez avanzó que se intentará celebrar algún tipo de actividad, de forma que “se mantenga viva la llama de la fiesta y nos recuerde que tenemos el mejor Carnaval del mundo”. Atender a las personas que peor lo están pasando y reactivar la economía capitalina, recordó, son los objetivos del Ayuntamiento y es en ese marco en el que se mantendrán las ayudas a los grupos.

Una Gala homenaje

Por su parte, Alfonso Cabello apuntó que “para el Ayuntamiento no es fácil, y para mí tampoco, tomar esta decisión. Todos saben que aposté por buscar alternativas, pero las condiciones sanitarias no nos permiten que haya Carnaval en 2021”. Cabello recordó que son 90 grupos los que participan en la celebración chicharrera, lo que se traduce en más de 5.000 personas. Por ello, insistió, “mantendremos las ayudas a los grupos y también buscaremos la forma de dar apoyo a los diseñadores”.

El objetivo de estas ayudas, detalló el edil, “es mantener engrasada la maquinaria para que, cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, mitigar el impacto económico de este parón, porque si algo tenemos claro es que no hay ninguna marca con más prestigio que la del Carnaval de Santa Cruz”.

Sobre lo que se hará, aún son muchas las dudas, pero, según avanzó Cabello, lo que parece que sí habrá será una Gala homenaje al Carnaval. “Aún no sabemos cómo será el formato, si habrá diseños de trajes nuevos o si se hará una recopilación de los que ya existen… De momento, estamos hablando ya con televisiones para su retransmisión”, detalló el edil.

En cuanto al resto de actividades, “serán de tipo audiovisual, como por ejemplo una convocatoria para la presentación de documentales sobre la fiesta, que permita conocerla desde diversos puntos de vista”, añadió.