TUI considera reabrir rutas a Canarias

La compañía alemana TUI, el mayor turoperador del mundo, retomará temporalmente sus vuelos a Mallorca a partir del 15 de octubre y está considerando reabrir también de forma provisional rutas a Tenerife y Gran Canaria, según informó este viernes.

Varios medios alemanes especializados como Der Aktionär y Travelbook apuntan de forma coincidente que la empresa ha tomado esta medida coincidiendo con las dos semanas de las vacaciones de otoño en Alemania y que de hecho prevé mantenerla solamente hasta el 31 de octubre.

El turoperador ofrecerá viajes organizados a Mallorca, pero no con sus propias aeronaves de TUIfly sino con aparatos en vuelos regulares de aerolíneas como Eurowings y Lufthansa.

Está previsto que los turistas se hospeden en el Riu Festiva de Playa de Palma, el Robinson Club y el Inturotel Esmeralda Park en Cala d’Or, así como en el Alcúdia Garden y el Iberostar Albufera Park de Alcúdia.

De momento no hay más detalles de los planes para Canarias de TUI, después de que el turoperador reabriera el 3 de octubre sus viajes al archipiélago con siete vuelos semanales a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote en anticipación al inicio de su temporada alta.

El presidente de TUI, Friedrich Joussen, aseguró en una entrevista al periódico “Die Zeit” este jueves que sería conveniente hacer advertencias de viaje diferenciadas porque la situación de la pandemia en distintas regiones de un mismo país es muy diferente.

“Se debería ver la situación en las regiones concretas y no meter todas en un mismo saco. Si miramos España, puede ser que Menorca no haya ningún caso, que en Mallorca esté la capital Palma afectada, pero no toda la isla”, indicó.

A su juicio, “se declara a todo un país como zona de riesgo pese a que las cifras de las zonas turísticas no dan para eso”, algo que considera inapropiado.

Alemania declaró al conjunto de España zona de riesgo a finales de agosto.