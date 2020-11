Aarón Gómez: “El Festival de Cortos de La Orotava me regaló el momento más hermoso que he vivido sobre un escenario”

El Festival de Cortos Villa de La Orotava entra en su semana decisiva. A lo largo de los próximos seis días se desarrollará su programación en las instalaciones del Auditorio Teobaldo Power del municipio norteño. El viernes 13 y el sábado 14 se exhibirán las obras a concurso en la Sección Oficial. Esas dos veladas contarán con la presencia de Aarón Gómez como maestro de ceremonias. El reconocido humorista canario es ya parte de la historia del festival. Este año vuelve a situarse al frente de las labores de presentación, por tercera vez en los ya 15 años de trayectoria de la muestra.

Para Aarón Gómez, La Orotava conlleva un recuerdo emotivo de celebración extra: “Es un honor y un auténtico placer volver al festival que me regaló el momento más hermoso que he tenido sobre un escenario. La primera vez que presenté el Festival de Cortos de La Orotava, las 1.000 personas que abarrotaron el Auditorio me regalaron un aplauso eterno que me hizo saltar las lágrimas; creo que eso marcó un punto de inflexión en mi confianza para apostar por mi trayectoria, respaldado por el cariño de ese rincón precioso de mi isla”.

El cómico afirma también que “sabiendo que es imposible repetir un momento irrepetible, vuelvo años después a tener el honor, en estos tiempos extraños, de intentar amenizar una velada que, espero, al menos nos haga olvidar por un rato los momentos de incertidumbre que todos navegamos. Para eso están las artes, para eso se inventó el cine. Larga vida al Festival de Cortos de La Orotava y a la risa”.