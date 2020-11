Albert Adrià reclama ayudas económicas para la restauración

Albert Adrià, reconocido como mejor chef pastelero por The World’s 50 Best en 2015 y Premio Nacional de Gastronomía en 2018, lamenta los cierres de la hostelería durante la segunda ola del coronavirus y que la Administración en estos complicados momentos para el sector no esté ofreciendo ninguna ayuda. “Se están tomando decisiones algunas acertadas y otras que no se entienden. A la restauración le ha tocado pagar los platos rotos, porque no nos dejan abrir, pero tampoco nos dan una solución y no aportan ideas, ni ofrecen ninguna compensación económica. Estamos abocados a pasarlo mal sin ayudas”, reconoció el cocinero español, durante la presentación de su colaboración con Lay’s Gourmet para crear un turrón con patatas fritas para esta Navidad.

Adrià, que ha formado parte de elBulli junto a su hermano, Ferran Adrià, actualmente dirige siete restaurantes y una pastelería entre los cuales, Tickets, Enigma, Hoja Santa y Pakta cuentan cada uno de ellos con una estrella Michelin.

“Estoy deseando poder abrir mis restaurantes, pero se tienen que dar las circunstancias para que así sea. Mi modelo de empresa puede sufrir mucho, por lo cual prefiero moverme poquito. Lo que está pasando le puede pasar a un cocinero, a un zapatero o a un fabricante de patatas, porque esta pandemia no ha hecho distinciones”, subrayó el chef.

Sin embargo, Albert Adrià prefiere apostar en esta crisis por la “creatividad y el valor”. Así, no ha dudado en colaborar con Lay’s Gourmet.