Burka Teatro interpreta ‘The room to be’ en formato 360º en el Espacio La Granja

Una intrigante historia reúne en el escenario a varios personajes que han sufrido repentinamente la pérdida de memoria. Una historia que se adentra en la búsqueda de lo efímero del ser. En ella se basa The room to be, la nueva producción de Burka Teatro que se ofrece este sábado, 14 de noviembre (20.30 horas), sobre las tablas del Espacio La Granja, en una representación contemporánea, con teatro y danza, que adopta formato de 360º para situar a parte del público sobre el escenario. Las entradas están disponibles en la web del Espacio La Granja.

Un formato que permite experimentar el montaje de una manera más íntima y disfrutar aún más de este relato escénico ideado por Aranza Coello, que también asume la dirección artística de la pieza. Una producción a caballo entre Tenerife y Madrid, con elenco y equipo artístico compartido entre estos dos lugares, al igual que hizo la compañía con La Batalla, su producción anterior.

La investigación sobre la memoria, sus trampas y reconstrucciones, ya iniciada con La Batalla, toma un nuevo cariz en The room to be. La danza como eje fundamental y lenguaje mixto vertebra el espectáculo y se integra en la palabra. Además de por la propia Aranza Coello, la obra está protagonizada por Pilar Duque, Irene Maquiera y Miguel de Miguel. Las coreografías son de Helena Berrozpe y The Roomers

La obra invita a reflexionar sobre una serie de cuestiones que intentan desentrañar el enigma del ser. ¿Cuánto dura el duelo por la muerte de un ser querido?, ¿cuánto el desamor?, ¿cuánto soñar con el desconocido del ascensor? ¿Cuántas veces se estará repitiendo en el mundo, al mismo tiempo, un beso, una lágrima o un accidente de tráfico? ¿Qué hace que una persona se detenga en un semáforo de la gran ciudad y cierre los ojos? ¿Es menos eterno lo efímero? ¿Qué pasaría si, de pronto, aparecieras en un lugar inconcreto sin apenas memoria con otros tres personajes en la misma situación y tuvieras 24 horas para jugar a ser?