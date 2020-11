Edurne y David de Gea anuncian que esperan su primer hijo

La cantante Edurne y el futbolista David de Gea han anunciado de manera simultánea, en sus cuentas de Instagram, la feliz noticia. Y lo han hecho con una tierna imagen. La pareja ha subido la foto de un biberón, un guante de portero y un micrófono.

De esta forma, la pareja hace pública la noticia tras nueve años de romance. Así afianzan una relación que ya está plenamente consolidada desde que se conocieran por casualidad en un estudio de grabación para un acto solidario hace ya diez años.

Tras un largo parón en su carrera musical, Edurne ha lanzado un nuevo álbum este mismo año bajo el título de ‘Catarsis’ con once canciones, aunque sin duda destaca la que le ha dedicado a su chico y de la que ha presumido apenas unas horas antes de anunciar públicamente su embarazo. Con el nombre de ‘Tal vez’, la artista relata su historia de amor con el futbolista con románticas frases como “tal vez viniste para quedarte aquí”, “ya no quiero buscarte, prefiero encontrarte” o “necesité un día para oír tu nombre y para olvidarlo me haría falta un mes”. “Hace nueve años aún recuerdo dónde, me diste aquel beso por primera vez”, canta Edurne, unas palabras dedicadas al que sin duda es el gran amor de su vida y padre de su futuro bebé.