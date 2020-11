Enciende las Redes 2020 analiza ‘El arte en tiempos de coronavirus’

La Fundación CajaCanarias clausura este jueves, 26 de noviembre (19.00 horas), la segunda edición del Foro Enciende las Redes, que en esta ocasión se enmarca en el programa de actividades del Otoño Cultural CajaCanarias 2020 y ha tenido como objetivo analizar el panorama que acontece en el mundo artístico, científico y deportivo a partir de la actual pandemia provocada por la COVID-19. Esta sesión final se desarrollará en formato de videoconferencia en directo, a través del canal de YouTube de la Fundación CajaCanarias y de manera gratuita.

El arte en tiempos de coronavirus, hilo argumental de la tercera y última sesión del foro, promete trazar las primeras pinceladas de un futuro próximo que dejará huella en el mundo creativo, a todos los niveles y en todos los rincones del planeta. Y es que una pandemia global también invita a suponer una respuesta llena de puntos coincidentes en la reacción artística de norte a sur, de este a oeste. Para dar claridad a estas cuestiones, el Foro Enciende las Redes CajaCanarias despedirá su segunda edición reuniendo a dos divulgadores de la talla de Fernando Castro Flórez y Antonio García Villarán, junto a la periodista tinerfeña Raquel Toste, moderadora de esta tercera videoconferencia en directo. Aquellas personas interesadas en seguir el acto desde el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, con la presencia de la referida moderadora en el escenario, pueden solicitar su invitación a través de www.cajacanarias.com.

Antonio García Villarán (Sevilla, 1976) es doctor en Bellas Artes y licenciado en las especialidades de Pintura y Escultura. Además de realizar numerosas exposiciones tanto en el ámbito nacional como internacional, ha sido seleccionado y premiado en diversos concursos de dibujo, pintura y escultura. Durante 13 años ha estado al frente del proyecto Cangrejo Pistolero Ediciones. Ha impartido clases de dibujo, pintura y escultura en instituciones como la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, el Centro Penitenciario Sevilla II, escuelas de verano, Proyecto Ribete y escuelas taller, y es el ideólogo y director de CREA 13, Conocimiento Compartido, cuya actividad comenzó en el año 2000. Tiene un canal de YouTube que acumula casi un millón de seguidores y cuenta con miles de alumnos en más de 100 países de todo el mundo en sus cursos online de Udemy.

Fernando Castro Flórez (Plasencia, 1964) es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. Crítico de arte de ABC Cultural, miembro del Comité Asesor del MNCARS. Ha sido el comisario de exposiciones de artistas como Tony Cragg, David Nash, Nacho Criado, Andy Warhol, Francis Bacon, Antón Patiño, Imi Knoebel, o Bernardí Roig. Ha escrito libros como Elogio de la pereza. Notas para una estética del cansancio (1992), Escaramuzas. El arte en el tiempo de la demolición (2003), Fasten Seat Belt. Cuaderno de campo de un crítico de arte (2004), Fight Club. Consideraciones en torno al arte contemporáneo (2004), Mierda y catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo (2014), Arte y política en el tiempo de la estafa global (2014), Estética a golpe de like (2016), Estética de la crueldad (2019) o And so on and so on. Tres días en las redes con Zizek (2019), Derroteros y naufragios del arte contemporáneo (2019) o Filosofía tuitera y estética columnista (2019), entre otros.