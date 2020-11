Fran Fernández: “Sin público cuesta mantener la concentración y hay más errores”

El entrenador del CD Tenerife, Fran Fernández, compareció en conferencia telemática previa al derbi que van a disputar mañana, a partir de las 21.00 horas, la UD Las Palmas y el CD Tenerife en el desértico estadio de Gran Canaria. Será el primer derbi oficial entre los eternos rivales canarios que no se jugará con público en las gradas por causa de la pandemia del coronavirus. El técnico almeriense aseguró que jugar sin aficionados en las gradas afecta al desarrollo de un partido. “Afecta el que no haya público, en cualquier partido. Cuesta mantener la concentración y se ven más errores porque no hay el mismo ambiente, pero por igual al local y al visitante. Nos gustaría ver público en las gradas”.

Fernández vivirá su primer derbi en el banquillo del CD Tenerife ante el eterno rival. El entrenador blanquiazul reconoce que se trata de una semana distinta por la pasión que levanta este tipo de partidos.

“Desde que firmé por el Tenerife siempre te viene a la mente la idea de jugar un derbi como este. Está claro que no se dan las circunstancias idóneas porque no va a haber público, pero eso no quita para que esta sea una semana especial para todos y yo tampoco soy una excepción. Tengo una especial ilusión con esta cita porque tenemos muchísimo que ganar y eso se tiene que ver durante el partido. Luego, dentro de mi responsabilidad, lo estoy preparando con la idea de mantener un equilibrio emocional”.

Fran Fernández indicó que su equipo progresa adecuadamente tras el triunfo balsámico frente al Real Zaragoza. “La última victoria nos ha ayudado. Ahora estamos en un momento en el que tenemos que crecer a partir de los bueno resultados como el del Zaragoza. Esta es una semana especial y también somos conscientes de que es un partido especial para nuestra gente. El equipo está entrenando de manera excepcional. Vamos dando pasos adelante respecto a semanas anteriores y los últimos resultados también ayudan”.

El entrenador del CD Tenerife vaticinó un partido cerrado por las características de ambas escuadras, y que se puede decidir por detalles. “Por las características del rival no va a ser un partido abierto. Ellos tratan de hacer que los partidos se cierren, así que será un partido igualado y de detalles. En eso somos rivales parecidos y, además, esta categoría nos lleva a partidos igualados. Supongo que este partido será parecido a los que se han desarrollado durante estas primeras jornadas, aunque ambos deberíamos tener más puntos en la clasificación. Por eso creo que no habrá mucho campo abierto ni a favor ni en contra, y nosotros intentaremos que no se abra excesivamente”.

Pese a la sana rivalidad de los dos representativos canarios, Fran Fernández no escatimó elogios al equipo amarillo, y a su entrenador Pepe Mel. “La UD es un equipo sólido y con bastante acierto de cara a puerta. Sabemos que en su campo va a salir a por todas y más en este derbi. Es un conjunto muy peligroso en las transiciones”. Además, el técnico blanquiazul añadió que la UD Las Palmas tiene al frente a “uno de los mejores técnicos de la categoría. No tengo una relación personal con Pepe Mel, pero sí que la hay de respeto mutuo”.

El CD Tenerife espera contar con Samuel Shashoua en el derbi

El jugador británico Samuel Shashoua ha podido entrenar con menos dolor esta semana, por lo que se espera que esté disponible para jugar mañana ante la UD. El acatante tinerfeñista sufrió un esguince de tobillo en el partido ante el CD Lugo y, a pesar de haber entrado en la lista de convocados en los dos últimos partidos, se ha perdido los choques ante el Fuenlabrada y el Zaragoza. Las únicas bajas confirmadas son Borja Lasso y Kakabadze, quien se encuentra con la selección georgiana.

La Covid impide que haya almuerzo institucional

El tradicional almuerzo institucional que mantienen ambas entidades en las horas previa al derbi no se llevará a cabo por el protocolo de seguridad del Gobierno canario y las autoridades sanitarias. La expedición blanquiazul solo saldrá a la calle cuando ponga rumbo al estadio de Gran Canaria.