Garachico cierra este fin de semana Cuadernos Escénicos con la participación de más de 30 bailarines

Garachico cierra este fin de semana la novena edición de Cuadernos Escénicos con la participación de más de 30 bailarines este fin de semana. El municipio convierte este sábado y el domingo en la capital canaria de la danza gracias a la concentración de bailarines y público que espera disfrutar con el arte del movimiento.

Debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, el festival no ha podido expandirse por muchos espacios del municipio, pero sí ha conservado una de las actividades más demandadas: Cuadernos en ruta. Bailarines y músicos locales se funden para ofrecer al espectador danza en un espacio diferente. Será este sábado, a partir de las 11.00 horas. Las entradas para la actividad están prácticamente agotadas. Se podrá disfrutar de Ainhoa Jiménez acompañada de Adam Lorr y Mar Gutiérrez (dj y voz); Teresa Lorenzo con Jairo Cabrera (trompeta); Javier Arozena con Juan Manuel Díaz Rivero (violín), y la compañía Natalia Medina con Rosmén Rodríguez (piano).

Por la tarde, a las 19.00 horas, la Glorieta de San Francisco volverá a ser el escenario de cuatro piezas de danza. La compañía Vértice interpretará Over. Es una propuesta escénica basada en un escenario de guerra. Por medio de la danza y las acrobacias aéreas se invita a los espectadores a presenciar un campo de batalla, la lucha de cada personaje en ese espacio de conocimiento en el que la muerte se acerca y llega. El bailarín Abián Hernández desarrollará su Constelación. Una iniciativa que representa la unión, conjunto, enlace, vínculos de piezas, generando un puzle para conseguir la unidad. Habla de la constelación familiar, “aquello que heredamos sin darnos cuenta, tratando la familia como grupo de personas unidas por el afecto, la convivencia y el apoyo familiar”, según recoge la sinopsis.

La compañía LaSala (País Vasco) estará con la pieza Fight, perteneciente a la red Acieloabierto. La relación que el ser humano guarda con la lucha es primitiva. Esta ha estado presente desde el inicio de los tiempos. “Desde LaSala apreciamos la lucha como un elemento fundamental en la vida en general y en la danza en particular”, aseguran.

La jornada del sábado acabará con Withing walking, de la compañía Two by two (Cataluña). “Nuestras creencias determinan nuestras decisiones. Nuestras decisiones determinan nuestros actos. Y nuestros actos crean una historia de encuentros y desencuentros contigo mismo, con el otro y con el mundo”, reza la sinopsis de la pieza.

DOMINGO DE CLAUSURA

El domingo será la jornada de clausura en la Glorieta de San Francisco. A partir de las 18.00 horas se podrá disfrutar de la pieza montada para la ocasión por Roberto Torres, director del festival, con el grupo de adultas. INTRAhistorias alude a que “las noticias solo cuentan una realidad, la que pensamos es de todos. Dentro de cada uno de nosotros hay un informativo, cada vida es noticia. Lo que te sucede a ti, a mi, a la gente…”.

Proyecto Larrua interpretará Idi-Begi. La compañía del País Vasco se ha inspirado en las pruebas de arrastre de bueyes conocidas como idi-probak en Euskal Herria para recrear el vínculo entre el animal y el humano, su fisicalidad, la jerarquía y su lenguaje en la plaza. Todo a través de la mirada del animal. Esta pieza pertenece a la red Acieloabierto.

Teresa Lorenzo escenificará Misterio provocado por un desliz. “Caen en un cuerpo el asombro, la noche, la piedra, el ensueño, Pessoa, la embriaguez, un ciervo con Artemisa en el lomo, el camino, el goce y la mentira. Se miran… se miran más. Están pensando. El cuerpo baila”, recoge la sinopsis de este espectáculo.

La compañía madrileña Daniel Doña interpretará Campo cerrado. Se trata de una pieza perteneciente a la red nacional Acieloabierto y es una cartografía diseñada en torno a los conceptos de identidad y diversidad. Dramatúrgicamente aborda cuestiones que caracterizan la vida cultural de una época compleja: la posguerra española.

La clausura terminará con la compañía Arnau Pérez y la pieza Young blood. “Somos esta generación de jóvenes con energía, creatividad e implicación para desarrollar nuevos caminos, pero que se ve truncada por el talante de esta sociedad. Tenemos mucho que decir y reivindicar en cada lugar. Nos estáis viendo. Estamos preparados, pero… ¿lo estáis vosotros?”, aseguran en la sinopsis.