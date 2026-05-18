DOCanarias se presenta en Cannes en una cita para el impulso del documental

El Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias, que se celebra en Puerto de la Cruz del 8 al 12 de septiembre, acaba de presentarse ante la industria internacional del documental en Cannes. DOCanarias ha sido invitado por los organizadores del mercado del certamen francés junto con los festivales más relevantes del género, como IDFA (Países Bajos), Visions du Réel (Suiza), Festival dei Popoli (Italia), É Tudo Verdade (Brasil), DOK Leipzig (Alemania), CPH:DOX (Dinamarca), Thessaloniki (Grecia) y ZagrebDox (Croacia).
El equipo de DOCanarias, encabezado por su director, el cineasta tinerfeño David Baute, y el director de su mercado, Valentín Romero, participa en esta alianza de festivales en el programa del mercado de Cannes dedicado al documental, Cannes Docs, que se desarrolla hasta este martes.
El festival, que ya el pasado año se celebró en Puerto de la Cruz, recoge la trayectoria de MiradasDoc y de la incubadora Miradas Afroindígenas para avanzar en una propuesta, la del cine de realidad, con su renovación del lenguaje cinematográfico y la hibridación de formatos, así como un replanteamiento de las temáticas abordadas a partir de la incorporación de las voces nuevas.
El objetivo de la presencia en Cannes ha sido presentar un proyecto con un bagaje de dos décadas en el cine de realidad ante la mejor plataforma internacional. “En estos últimos años hemos transformado nuestra forma de presentarnos enfatizando la ubicación de nuestra propuesta, tras un trabajo continuado en el desarrollo de ideas a través de incubadoras, la presentación de proyectos a la industria internacional en nuestros labs y la programación de películas. Así, hemos situado a Canarias como referente en la industria cinematográfica internacional de una forma en la que subrayamos la capacidad de las Islas de estar en el cine no solo como un lugar en el que externalizar servicios”, asegura Baute.
“Insistimos en que no es casual que sea en Canarias donde se da un encuentro entre cineastas que narran la realidad de América Latina, África y las Islas con una poética visual estimulante, que incita a repensar el mundo. Al mismo tiempo, queremos destacar la capacidad creativa de quienes en Canarias plantean visiones para conocernos y entendernos a partir de la experimentación con los códigos del cine de realidad”, añade el cineasta de Garachico.
Acudir a Cannes busca fortalecer alianzas con distribuidores, fondos internacionales y otros festivales, para multiplicar sinergias y promover el documental, al tiempo que reforzar este espacio de encuentro en Tenerife, al poner en el foco el territorio que sirve como base a un trabajo singular en el cine documental en el mundo.
Como se ha apuntado, DOCanarias se celebra este año en septiembre, con el objetivo de posicionarse en la agenda internacional del cine a partir de 2027 a lo largo del mes de febrero, el momento más favorable en el contexto de los mercados internacionales.