“En El Supositorio nos tomamos el humor muy en serio”

Aunque trabajó en un circo (sin animales), no es un payaso. José Juan Ramallo practica el humor con cuatro amigos. Este físico experimental administra la medicina del Supositorio como remedio contra el estreñimiento mental.

-¿Podría decirse que El Supositorio es un antiviral?

“¡Ja, ja, ja! Cuando arrancamos, El Supositorio era antiviral. Ahora, con el formato en digital, consigues que tus contenidos se viralicen. Las redes sociales las utilizamos para promocionar nuestras creaciones, básicamente. Este es un grupo más bien de digestión”.

-No de comida rápida…

“Nosotros somos de sentarte ante el escenario, en vivo y en directo, partirte de risa una hora y media… Es un humor para disfrutar sin atragantarse”.

-En Diario de Avisos emitieron un informativo disparatado: Canarias crónica…

“Sí… Empezamos en la radio, en 2002 [Radio Unión Tenerife]. Después, desde 2007, estuvimos en la tele canaria, con trece episodios de Chigüesque TV, y luego ofrecimos a Diario de Avisos transformar la clásica tira cómica de los periódicos en un formato digital. Posteriormente pasó a la televisión, dentro del programa El foco. En 2008 comenzamos a hacer espectáculos en directo”.

-A finales de noviembre estrenan en el Teatro Guimerá…

“Sí… El Supositorio presenta: una nueva anormalidad. Estrenamos el 27 de noviembre, en el que será nuestro retorno tras declararse la pandemia del coronavirus. Hemos estado unos añitos repasando material y reeditando espectáculos. Este es completamente nuevo”.

-El lanzamiento se produjo en El Cañaveral. Despegaron como un cohete…

“Yo trabajaba en ese bar. Una tarde, Paco nos reunió porque le habían reservado una franja en una radio local. ‘¿Y si hacemos un programa de humor?’, comentó. En ese momento, se me ocurrió lo del supositorio: te alivia una enfermedad pero sigue jodiendo, porque te lo metes por ahí”.

¿Cuántos son?

“Cinco”.

-¡Rima y todo!

“[Risa] Es lo que tiene El Supositorio. Intentamos que haya retranca, con crítica social sana. Nos entusiasma hacer reír desde nuestra particular visión del humor. Seguimos los mismos”.

-¿Hacia dónde han evolucionado desde entonces?

“Siempre hemos querido volver al audiovisual, donde nacimos y nos sentimos muy cómodos. Si buscamos un referente a nivel nacional e internacional (no por su calidad, sino por la trayectoria), encontraríamos La hora chanante o los Monty Python. Nosotros éramos humoristas de televisión y nos hemos acoplado a los escenarios. El proyecto estrella del Supositorio para estos próximos años sería una película: los superhéroes canarios que salieron en 2007 traídos a la actualidad para luchar contra las amenazas del presente”.

-¿Se asemejan a los zombis?

“Como una película del universo de Marvel, con nuestro supermalo, nuestros efectos especiales, robot gigante, lagartos tóxicos… Nos movemos mucho por ese humor. La experiencia de haber producido, escrito e interpretado Apocalipsis voodoo [la premiada Voodoo Apocalypse, rodada en 2017 en Tenerife, bajo la dirección de Vasni J. Ramos] me induce a imaginar que sería un pelotazo en Canarias impresionante”.

-¿Cuántas veces han revisado los estatutos?

“Los estatutos los monté yo en el año 2008 y no los hemos revisado. Parte del secreto de este grupo de amigos es que nos tomamos muy en serio lo que estamos haciendo. Una de las disposiciones establece que, en caso de conflicto, gana la mayoría simple. Cualquier discusión se arregla votando”.

-¿Les han hecho escraches por algunos esqueches?

“Es cierto que nos pasan cosas muy divertidas, como que te aparezca un gato negro en el escenario o ataques de risa… En una ocasión acabé escupiendo trozos de la barba postiza que me iba tragando, y tirándola. Entre tantas anécdotas, la más fuerte fue que, después de una actuación en el Guiniguada [Las Palmas de Gran Canaria], cuando salimos por el patio de butacas, ya vacío, vi algo raro en un asiento: unos calzoncillos cagados. Este no es que se meara de risa. Espero que no pensara que el espectáculo era una mierda [carcajada]”.

-¿Uno de los secretos de la diversión es la diversidad?

“Entiendo que sí. Cada uno de forma individual piensa lo que le sale de la cabeza y juntos somos mejores”.

-Tú eres, además, productor ejecutivo, director y guionista de El hombre invisible films, una empresa audiovisual de Tenerife fundada en 2011…

“Yo soy eso, efectivamente. Jorge Galván es guionista en Televisión Canaria; Conrado Flores está como profesor superior del conservatorio e imparte clases de música en un instituto, y Mingo [Domingo Efegé], el hermano gemelo de Paco el del paro, trabaja de secretario judicial en La Victoria”.

-¿Sobre qué ejes gira el mecanismo creativo del grupo?

“Lo primero, las vivencias. Una noticia, un tuit… Lo de humorista lo llevas contigo y, si te vas con Conrado a que le hagan un examen urológico, no aguantas las ganas de reír. O que esté en medio de un show y se oiga un móvil. Observamos las situaciones cotidianas con la mirada del humor. Esa es nuestra fuente de inspiración”.

-¿Las campañas de publicidad son una buena compañía?

“Bueno, mis cometidos profesionales no se limitan al humor. Sin embargo, admito que es un recurso que ayuda, por ejemplo, a vender un producto. En la publicidad lo aprovecho”.

-¿Los egos son piezas de Lego que no encajan en un proyecto común?

“¡Una verdad como un templo! Nosotros hemos tirado de la amistad para solventar problemas artísticos”.