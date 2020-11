Kiko Rivera: “La persona a la que más idolatraba me ha engañado toda la vida”

Pese a que la exclusiva en la revista “Lecturas” en la que Kiko Rivera habla sobre su madre, Isabel Pantoja, todavía no se ha publicado, ya está dando mucho que hablar. Y es que, a pesar de que todavía no se ha filtrado ninguno de los titulares del Dj, esta entrevista podría significar el fin de la relación entre madre e hijo, herida de muerte ahora mismo después de semanas de un tenso enfrentamiento que ha sorprendido a propios y a extraños, puesto que la cantante y su hijo siempre han estado muy unidos.

Consciente de las críticas que está recibiendo por decidirse a hablar de su madre y desvelar aspectos económicos que incluso podrían poner en un aprieto legal a Isabel Pantoja, Kiko Rivera ha hablado para defenderse. Lo ha hecho, como en él es habitual, con una controvertida publicación en su cuenta de Instagram, en la que confiesa que “mañana sale un reportaje que yo no quería hacer… con @milaximenezoficial en @revistalecturas pero me gustaría que Mila dijera lo que yo dije después de que ella hablase con mi madre públicamente para que la gente entienda un poco más. Señores yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida. Aun así yo no hice esto publico ya que yo no fui hablar de ella y si de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento. Solo es para que lo sepáis porque a muchos de vosotros lo que vais a leer os va a impactar”.

Mila, una de las legendarias enemigas públicas de Isabel Pantoja – aunque en los últimos tiempos han acercado posturas y se han reconciliado – no ha tardado en comentar la publicación de Kiko, asegurando que “sé que te van a entender un poco más. A mi, me ha pasado. Gracias por dejarme hacer mi trabajo con tanta generosidad”.

¿Qué es lo que Kiko cuenta en su esperada exclusiva sobre su madre para tener que defenderse cuando ni siquiera hemos visto el titular?, ¿qué descubriremos mañana de la relación entre Isabel Pantoja y su hijo para que el Dj confiese que le ha engañado toda la vida y le ha hecho un daño irreparable? En unas horas lo descubriremos, pero promete convertirse en la entrevista más polémica del año.