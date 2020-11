La petición de una anciana antes de morir: “No voten a Trump”

Georgia May Adkins falleció hace unos días a los 93 años en Minneapolis, EEUU. Su muerte habría pasado desapercibida si entre sus últimas voluntades no hubiese pedido a sus amigos y familiares que en su obituario se animara a la gente a no votar a Donald Trump en las elecciones de EEUU.

Georgia falleció tras sufrir un ictus en el hospital Saint Paul. La anciana quería que su familia no gastara dinero en flores. Quería ser incinerada y además, quería, de algún modo, influir en las elecciones de Estados Unidos: “En lugar de flores, Georgia prefería que no votéis a Trump”, decía el texto.

La foto de su obituario se ha vuelto viral en las redes sociales, en todo el mundo. Son muchas las personas que escriben que Georgia es una “mujer increíble” e incluso aseguran querer haberla conocido.

I don't even know who Georgia May was, but based on her obituary, she was an amazing woman and I hope she rests in peace 🙌 pic.twitter.com/NHsM9Khqa4 — Stacie (@h8Wankmaggot45) October 22, 2020