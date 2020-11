Luis Morera rinde homenaje a la naturaleza y al ser humano en ‘Amor Infinito’

El artista palmero Luis Morera presentará en diciembre su nuevo trabajo discográfico, Amor Infinito, una colección de 12 canciones inéditas en las que ha puesto su experiencia en cada verso y en cada melodía. “Es un disco muy pensado, en el que se concentra toda mi carrera, mis 74 años de existencia, que sigue girando alrededor de la vida y de los elementos que la hacen posible, la naturaleza y el ser humano, a los que vuelvo a rendir homenaje, porque solo tenemos una vida y hay que agradecerlo cada día que vivimos”.

El álbum, cuya publicación cuenta con el apoyo de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiene ya varias fechas para su presentación en directo. El 11 de diciembre lo hará en el Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma, y el 26, en el Auditorio José Antonio Ramos, en Las Palmas de Gran Canaria. Todas las composiciones llevan la firma de Luis Morera, que ha contado con Augusto Báez como arreglista: “Llevo muchos años contando con él, es un magnífico pianista y forma también parte del grupo que me acompaña, que integran Jaime del Pino (bajo), Carlos Martín (guitarra) y Totó Noriega (percusión)”. En el disco han participado músicos invitados como Hirahi Afonso (guitarras acústicas), Yuniel Rascón (guitarras flamencas), José Antonio Pulido (chelo) y Jairo Cabrera (pitos herreños).

Las canciones de Amor Infinito son solo una parte del proceso creativo de Luis Morera, inmerso asimismo en su obra pictórica y literaria. “Mis cuadros, mis poemas y mis canciones forman parte de un todo, no se pueden disociar”, afirma, al tiempo que reconoce llevar una vida anárquica: “No sé lo que voy a hacer cuando me levanto y miro al cielo desde mi ventana. Puedo pintar, sentarme a escribir o de repente me viene una melodía con la que empiezo a trabajar”. En este trabajo se cruzan de tal manera la música y la pintura que cada canción está representada por un cuadro suyo, que será proyectado cuando ese tema suene en los conciertos.