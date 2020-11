María Farnés Martínez: “A quien diga que solo persigo a CC le respondo: la ignorancia es temeraria”

La nueva fiscal jefe en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, fue tajante ayer al declarar que “he pedido condenas para políticos de todos los partidos”. Dicha respuesta llegó al ser preguntada, en una entrevista exclusiva para Buenas Tardes Canarias, un programa de Televisión Canaria, por quienes aseguran que solo investiga a dirigentes de Coalición Canaria. “La ignorancia es temeraria”, apuntó de inmediato la fiscal, quien añadió que “si me pregunta por algún asunto, de memoria le puedo contar sobre investigaciones sin recordar de qué partidos eran. Otra cosa es que los temas más sonados hayan sido de políticos de Coalición Canaria”, apostilló.

Otro dato importante aportado por María Farnés Martínez durante la primera entrega de dicha entrevista (cuya segunda entrega se espera para hoy) es que piensa mantenerse al frente de la Fiscalía Anticorrupcción provincial tinerfeña, dado que “hay muchos temas que siguen en curso, y sería complicado para cualquier compañero asumirlos a estas alturas”.

Fuera mitos

“Ni mucho menos toda la clase política es corrupta”, explicó la fiscal durante la charla con la periodista, a la que detalló que “en Canarias no hay una corrupción urbanística superior a la de otros territorios como el nuestro, y eso que aquí el territorio es limitado”.

María Farnés Martínez no dudó en afrontar cuestión alguna, y aclaró que, respecto a medios materiales, las carencias de la fiscalía tinerfeña “no solo son razonables, sino que además hay territorios peor dotados que el nuestro en ese sentido”. Otra cosa bien distinta son los medios personales, sobre los que denunció que “seguimos siendo una fiscalía de primer destino, y es necesario un refuerzo, y más con temas como el de las pateras”.

Sobre si la Justicia tiene color político, Farnés fue particularmente clara: “un juez también es una persona, pero cuando se pone la toga es juez y se olvida de todo lo demás”.

Sin problema

En cuanto a si ha sufrido presiones o coacciones en el ejercicio de su cargo, la fiscal jefe tinerfeña quitó hierro al asunto, y negó la mayor: “Todo lo más, sugerencias, lo clásico, que si este tema es meramente administrativo…”.

María Farnés Martínez reconoció que su caso más sonado fue el de las Teresitas, y que “la sentencia del Tribunal Supremo supuso una alegría por toda la investigación que se llevó a cabo. Estoy orgullosa del trabajo realizado”, añadió.

Respecto a si la Justicia es lenta, no hubo dudas para la fiscal jefe provincial: “La Justicia es lenta, y lo es por muchos factores, sobre todos en asuntos complejos, que pueden caer en un juzgado donde también tienen que atender a la violencia de género, las pateras, etc”.

En un tono más personal, María Farnés Martínez reconoció que “no tengo amigos políticos. Ahora que me lo pregunta… no, la verdad es que no. En realidad, sigo teniendo los mismos amigos de siempre”, concluyó la servidora pública.