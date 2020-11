Mumes 2020 premia a José Naranjo por dar voz a los desfavorecidos de África

El Festival de Músicas Mestizas y +, Mumes, ha concedido este año su premio, con el que se distingue la trayectoria de una persona o una institución por su labor en favor de la multiculturalidad, al periodista canario José Naranjo (Telde, Gran Canaria, 1971), que reside actualmente en Dakar (Senegal), donde ejerce como periodista experto en asuntos africanos. El festival destaca en Naranjo su “dilatada y tenaz labor como comunicador para dar voz, desde el escenario de los hechos, a los más desfavorecidos del continente africano, víctimas de pandemias y guerras que les arrojan a la tragedia humana de la emigración forzosa”. El galardonado recibió el pasado viernes con mucho entusiasmo esta distinción, desde Dakar, al término de un debate sobre el estado actual de la cultura en África en la era COVID, organizado por Mumes.

La de Naranjo es la décima distinción que otorga el festival, que instituyó dicho galardón en 2011 al concedérselo al hispanista senegalés, experto en literatura canaria, Amadou Ndoye, profesor de la Universidad de Dakar. Posteriormente el premio ha reconocido la labor de periodistas (Juan Manuel Pardellas, Lola Huete y Juan Carlos Acosta), músicos (Rogelio Botanz, Rubén Díaz y Hermanos Thioune), el escritor Antonio Lozano y Casa África.

Naranjo es periodista freelance. Desde el año 2011 reside en Senegal y es corresponsal del periódico El País en África occidental. Además, colabora con otros medios, como la Cadena SER, Radio Nacional de España, Radio Televisión Canaria, el periódico La Provincia y la revista Mundo Negro, de la que es columnista. De 2011 a 2020 ha realizado un seguimiento sobre el terreno de la guerra de Mali; las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y la República Democrática del Congo; el conflicto de Boko Haram en Chad, Níger y Nigeria; el terrorismo en el Sahel, las rutas de la inmigración africana en países como Senegal, Mali, Níger y Mauritania; la transición política en Gambia y la epidemia de la COVID-19 en África, entre otros temas.

Por su trabajo ha recibido el I Premio Saliou Traoré de Periodismo en Español sobre África, en 2019; el Premio Canarias de Comunicación 2016, el Premio Nicolás Salmerón de Derechos Humanos 2014, el Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española 2007 y el Premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo 2006, concedido por El Heraldo de Aragón, así como la Medalla al Mérito Civil concedida por el Gobierno español en 2019 por su labor de divulgación del continente africano.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1994, entre ese año y 2010 trabajó para los periódicos La Provincia, Canarias7, La Gaceta de Las Palmas y El País, y se especializó en el fenómeno de la inmigración africana hacia España. Ha escrito los libros Cayucos [Editorial Debate, 2006], con el que fue finalista del Premio Debate, Los invisibles de Kolda [Editorial Península, 2009] y El río que desafía al desierto (Editorial Azulia, 2019).

COLOQUIO EN ‘STREAMING’

La consejera delegada de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, Liskel Álvarez, abrió el debate propiciado el viernes por Mumes bajo el título La cultura en África en la era COVID, subrayando la intención del festival de “situar a la cultura en el primer plano, resaltando su importancia como nexo entre diferentes pueblos y sociedades”. “Este año, pese a las dificultades, ha sabido adaptarse a las circunstancias sin perder valor, sino todo lo contrario, reforzando un festival que está creando opinión y consolidando su espacio de encuentro y diálogo entre las voces más vulnerables del mundo, aunque confío plenamente en la capacidad de resiliencia de África para salvar airosamente este escollo de la pandemia de la COVID-19”.

Durante el streaming, seguido por usuarios de todo el planeta, los diferentes ponentes hicieron su reflexión, ante la situación actual de la pandemia, explorando posibilidades para mantener despierto el arte y la cultura en los diferentes rincones del continente. Juan Jaime Martínez, jefe del área de Cultura y Educación de Casa África, recordó las dificultades con las que se encontraban en un principio para poder contactar directamente con artistas africanos, siempre a través de intermediarios, por lo que, en su momento, impulsaron el proyecto Vis a Vis, que nació para apoyar la industria musical de África y dar cabida a la música africana en los festivales de España. Tal y como expuso Juan Jaime Martínez, “hacemos de trampolín o puente para que el talento africano llegue a Europa a través de nuestro país. Este año, lamentablemente, tuvimos que cancelar el proyecto a pesar de la gran acogida que estaba teniendo, pero ya estamos trabajando en la siguiente edición que esperamos pueda llevarse a cabo en Nairobi (Kenia) en marzo de 2021”. Una iniciativa que ya cuenta con un planteamiento vía online, para que la celebración no se vea afectada si la situación no mejora.

En cambio, Margarita Boo, que ocupa la segunda jefatura en la Embajada en Mali y Burkina Faso, explicó que, a pesar del hándicap de la situación sanitaria y el escenario de inseguridad por el que atraviesa este país de África occidental, debido al terrorismo y un reciente golpe de Estado, el festival Hola Bamako! [organizado por la embajada de España en Mali], pudo celebrarse entre el 12 y el 17 de octubre pasados. Una experiencia que destacó como “probablemente su mejor edición”. “Fue muy emocionante”, añadió, “y hasta incluso pudimos traer un grupo de flamenco español integrado únicamente por mujeres, Las Migas, que generó una sinergia de culturas maravillosa”. Margarita Boo aseguró que “nuestro festival ha supuesto un aliciente para otros eventos musicales del país que estaban dubitativos. Mali es ritmo y música y hemos conseguido que continúe siendo así. Nuestra idea es demostrar que es posible desarrollar una cultura segura que dé impulso a los músicos malienses”.

Un análisis en el que también participó Néstor Nongo, director del Instituto Cervantes en Dakar (Senegal), quien confirmó la buena acogida que ha tenido la institución en el país. “El mero hecho de que el liceo Cervantes esté aquí significa un gran apoyo a la presencia de la cultura española y al intercambio cultural con África. Llegamos a Dakar y a África en general con mucha fuerza”, dijo durante una intervención que acompañó de varios adelantos. Uno de ellos, la intención de ampliar la presencia en el África subsahariana, que comenzará con una sede en Costa de Marfil, y otro, la ilusión por conseguir que la Tribuna del Hispanismo (prestigiosa cumbre de estudios de la cultura hispánica) salga por primera vez de España, para celebrarse en Senegal del 28 al 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre de este año, una apuesta más por el idioma español como vehículo de intercambio cultural.

Por su parte, la artista de Guinea Ecuatorial Nélida Karr se mostró contundente al asegurar que “a los artistas la COVID nos ha afectado tanto emocional como económicamente. Actuar sin el calor y el amor del público es muy difícil; es una sensación que no conseguimos de forma online, pero la cultura siempre busca un camino y se adapta a cualquier circunstancia”. En su caso, se ha visto obligada a cerrar su escuela de música para niños durante más de ocho meses, “con la dificultad que supone para mis alumnos, que no cuentan con instrumentos en casa y no han podido tocar durante todo este tiempo, pero ya pronto podremos abrir de nuevo y seguiremos luchando por mantener la cultura”. Además, Nélida explicó que en su país “las conexiones no están al alcance de todos y no son buenas”, lo que dificulta esta transformación cultural hacia lo digital.

GIRAS INTERNACIONALES SUSPENDIDAS

Opiniones compartidas por los diferentes artistas que participaron en el debate a través de píldoras de vídeo, en las que explicaban su adaptación a la pandemia, como Toto St, de Angola, la banda Fra!, de Acra (Ghana), y el bailarín y coreógrafo de Etiopía Melaku Belay, participantes en ediciones anteriores del Festival de Músicas Mestizas y +, a través del programa Vis a Vis, y que ahora han tenido que cancelar todas sus actividades con giras por diferentes países. El debate, enmarcado en la programación de la decimoséptima edición del Festival de Músicas Mestizas y +, Mumes 2020, ha contado con el apoyo del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Arona, el Gobierno de Canarias [Canarias Cultura en Red], el Cabildo de Tenerife [Área de Acción Exterior] y la Fundación CajaCanarias, así como con la colaboración de Casa África, el Centro Cultural de España en Malabo y el movimiento ResiliArt de la Unesco.