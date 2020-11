Sal y pimienta: Familia Torres promociona Canarias en Inglaterra y Alemania

Familia Torres ha diseñado una campaña de promoción de las Islas Canarias en Inglaterra y Alemania, dos de sus principales mercados de exportación, con un impacto estimado en 3,5 millones de personas. La bodega del Penedés, con más de 50 años de presencia en Canarias, quiere contribuir de esta manera a la recuperación del turismo en el Archipiélago, que se ha visto muy afectado por la pandemia y ha impactado fuertemente en la hostelería y la restauración. Según Miguel Torres Maczassek, director general de la Familia Torres, “Canarias nos ha ayudado mucho y siempre hemos procurado contribuir en aquello que hemos podido. Queremos aprovechar la fuerte presencia que tenemos en mercados como Inglaterra y Alemania con Sangre de Toro y Viña Sol para atraer turismo a las Islas”.

Sorteo de viajes por la compra de vino en el punto de venta

La campaña se activará a partir del momento en que se permita viajar y combinará la visibilidad en redes sociales, mediante la generación de contenidos sobre los atractivos turísticos de las Islas, con sus playas, paisajes y gastronomía, y el sorteo de viajes a Canarias con la compra de vino en el punto de venta, para animar a los consumidores británicos y alemanes a que descubran o vuelvan a viajar al Archipiélago. Este programa comercial inverso de apoyo a la hostelería canaria se suma a la iniciativa de ayuda a la restauración en general que ha lanzado recientemente Familia Torres junto a Damm y Mediapro, en busca de proyectos innovadores por parte de startups que ayuden a la restauración a recuperarse de la mejor manera posible.

Torres ve una recuperación fuerte y rápida a partir del verano

Miguel Torres lamenta que los esfuerzos que ha realizado el Gobierno canario para posicionar el Archipiélago como destino seguro y establecer corredores con Inglaterra y Alemania se desvanecieran debido a las restricciones de movimientos. “La gente de estos países tiene ganas de viajar y Canarias tiene mucho que ofrecer. Estoy convencido de que, a partir del verano, la recuperación será fuerte y rápida”.

Salón Gourmets se celebrará del 21 al 24 de junio de 2021

El sector ferial ha sido uno de los grandes damnificados en este año 2020, más de 3.300 certámenes se han aplazado o cancelado, buscando una fecha más idónea en los próximos meses. El Grupo Gourmets, consciente de esta situación, ha determinado posponer la celebración de la 34 edición del Salón Gourmets -la Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad más importante de Europa- del 21 al 24 de junio de 2021 en Madrid para así poder garantizar la integridad física y la salud de trabajadores, expositores, visitantes nacionales e internacionales, proveedores y organizadores.

La guindilla

La restauración se reinventa

La restauración se reinventa con las medidas restrictivas de aforos y de cierres nocturnos anticipados. Los negocios que están abiertos luchan tenazmente para poder sacar adelante los bares y restaurantes. Fueron los primeros en adoptar medidas contra la expansión del coronavirus y desde entonces no han parado de reinventarse. Primero fueron las comidas para llevar (delivery) o recoger en el propio establecimiento (take away). Y segundo, el adelanto de la hora de cierre les replanteó los horarios y muchos de ellos han decidido apostar por el continuo: de mediodía a noche.