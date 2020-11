The Ritz-Carlton Abama ofrece celebrar fin de año en dos restaurantes estrella Michelin

DIARIO DE AVISOS

Santa Cruz

Después de unos meses complicados, toca celebrar en compañía de los más allegados el cambio de año, la llegada de una nueva etapa llena de ilusiones y nuevos propósitos. Y que mejor lugar para hacerlo que en The Ritz-Carlton Abama, el resort de lujo ubicado en la cima de un acantilado en la tinerfeña costa de Guía de Isora rodeado por jardines botánicos e impresionantes vistas del entorno natural y del Océano Atlántico. Para hacer la noche de fin de año lo más especial posible, The Ritz-Carlton, Abama ha preparado diversas propuestas de ocio, todas con oferta gastronómica única.

Los amantes del glamour de los años 20 y de las elegantes veladas están de enhorabuena, ya que podrán disfrutar de una maravillosa cena de gala en la terraza M.B al aire libre. La inspiración art decó, detalles dorados y la sofisticada decoración de la época, estarán presentes en esta celebración que comenzará con un cóctel de bienvenida con el mejor champagne. Un exquisito menú degustación con maridaje a cargo de M.B, el restaurante con dos estrellas Michelin de Martin Berasategui, con creativas elaboraciones y las materias primas de más alta calidad, pondrá la guinda a una cena de gala de excepción, amenizada con música en directo y actuaciones durante toda la noche.

Otros dos reconocidos restaurantes presentes en The Ritz-Carlton Abama han preparado un menú degustación especialmente diseñado para la ocasión que hará las delicias de los paladares más exigentes. Se trata de el restaurante fusión japonés de Ricardo Sanz, Kabuki, que cuenta con una estrella Michelin, y el restaurante El Mirador, que organiza una inolvidable cena de gala en el que el entretenimiento y la mejor gastronomía están asegurados