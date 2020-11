Una ballena casi se ‘traga’ a dos mujeres en California

Julie McSorley y su amiga Liz Cottriel se llevaron un susto de muerte en Avila Beach, en California, donde una ballena casi las ‘devora’ cuando practicaban kayak.

“Vimos el gran cardumen de peces, la gran bola de cebo salir del agua y a la ballena subir. Pensé: ‘¡Oh, no! Está demasiado cerca’. Cuando me di cuenta estaba en el agua”, narró McSorley. “Pensé que estaba muerta y que se me iba a caer encima”, declaró Cottriel a Fox 26 News.

El angustioso momento fue grabado por otra persona que lo compartió en TikTok.



Puedes leer esta noticia completa en El Nacional.