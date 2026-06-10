Confirmado por RTVE: un pueblo de Tenerife participará en ‘El Grand Prix del Verano’ 2026

El Grand Prix del Verano volverá este año con presencia canaria. San Juan de la Rambla, en Tenerife, ha sido seleccionado por RTVE como uno de los 12 municipios que participarán en la nueva edición del popular concurso televisivo.
El municipio ramblero será el representante del Archipiélago en una temporada que llegará con más pueblos y una horquilla de participación más amplia. Hasta ahora podían competir localidades de entre 5.000 y 10.000 habitantes. En esta edición, RTVE ha abierto el proceso a municipios de entre 3.000 y 10.000 vecinos.
La medida ha ampliado el número de posibles participantes. Según RTVE, 1.034 pueblos recibieron la invitación para optar al programa. De ellos, 83 pasaron a la siguiente fase. Finalmente, solo 12 localidades consiguieron plaza.
San Juan de la Rambla, entre los 12 elegidos
La lista completa de pueblos seleccionados para el Grand Prix del verano 2026 incluye a Altura, en la Comunidad Valenciana; Balanegra, en Andalucía; Blanca, en Murcia; Cantalejo, en Castilla y León; Muros, en Galicia; Polinyà, en Cataluña; Pradejón, en La Rioja; Pravia, en Asturias; Quintanar del Rey, en Castilla-La Mancha; San Juan de la Rambla, en Canarias; Serranillos del Valle, en la Comunidad de Madrid, y Zumárraga, en el País Vasco.
La elección de San Juan de la Rambla devuelve a Tenerife al mapa del concurso. El municipio del norte de la Isla tomará el relevo de otros pueblos canarios que también pasaron por uno de los formatos más populares del verano en Televisión Española.
Canarias viene de ganar el Grand Prix
La participación canaria llega además en un momento especial para el Archipiélago. En 2025, San Sebastián de La Gomera compitió en el programa y terminó como ganador de la edición. El municipio gomero se impuso en la final a Cubas de la Sagra, en Madrid, y logró el primer triunfo canario en la historia reciente del formato.
Antes de San Sebastián de La Gomera, el último representante de las Islas había sido Buenavista del Norte, en Tenerife, en 2005. También participaron en anteriores ediciones Antigua, en Fuerteventura, en 2003; Agache-Güímar, en Tenerife, en 2001; Firgas, en Gran Canaria, en 1998; Pájara, en Fuerteventura, en 1997; El Sauzal, en Tenerife, en 1996, y Haría, en Lanzarote, en 1995.