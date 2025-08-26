La casualidad que llevó a San Sebastián de La Gomera al Grand Prix: "Fue un domingo por la tarde..."

El equipo de San Sebastián de La Gomera se alzó con la victoria en el Grand Prix de Televisión Española, imponiéndose en la gran final al municipio madrileño de Cubas de la Sagra. El marcador quedó en 22 a 18, una diferencia mínima que refleja la enorme tensión y emoción con la que se desarrolló el último programa de esta temporada.
Curiosamente, San Sebastián de La Gomera se apuntó “a última hora” al concurso, como ha reconocido Angélica Padilla, su alcaldesa.
Primer municipio canario que gana el Grand Prix
“Estamos de fiesta, fue una victoria muy merecida. Hicimos un gran esfuerzo para trasladarnos de La Gomera a Madrid y hemos tenido capacidad para aguantar hasta el final, con todo igualado, para imponernos, al final, en el Diccionario“, reconocía en declaraciones a Televisión Española.
En relación a la palabra que les hizo ganar, prónuba, reconocieron que, al escucharla, tuvieron cierta noción de qué podía significar: “Son momentos de muchos nervios. Mi cara era el espejo del alma, pero con prónuba teníamos cierto margen de acierto, lo conocíamos por una pieza del traje de novia. Logramos sacarlo gracias a nuestra asesora”.
Además, Angélica Padilla reconoció que acudieron al Grand Prix a “última hora” y casi “por casualidad”. “Un domingo, revisando la agenda semanal, volvieron a enviarnos un correo. Y ese mismo día, a las 15.00, contestamos. El lunes nos habían llamado y logramos ese triunfo”, admite.
La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera ha reconocido que, por el momento, se suspende cualquier tipo de celebración oficial por el fallecimiento de dos personas después de que un coche se estrellara contra una vivienda del municipio.
Canarias y el Grand Prix
La participación de San Sebastián de La Gomera en esta final supone el regreso de un municipio canario a la fase decisiva del concurso, tras la trayectoria de varias localidades del Archipiélago en ediciones anteriores.
- Haría (Lanzarote, 1995): primer pueblo canario en participar, alcanzó la final de la edición inaugural.
- El Sauzal (Tenerife, 1996): representado por Paulino Rivero, participó en semifinales.
- Pájara (Fuerteventura, 1997): llegó hasta la final, pero cayó ante Murchante (Navarra).
- Firgas (Gran Canaria, 1998)
- Agache-Güímar (Tenerife, 2001)
- Antigua (Fuerteventura, 2003)
- Buenavista del Norte (Tenerife, 2005)
En 2023, el Grand Prix regresó a Televisión Española tras más de una década de ausencia. Presentado por Ramón García junto a Michelle Calvó y Cristinini. En esta nueva edición, con Lalachus y Ángela Fernández como comentaristas, el concurso ha recuperado su lugar como uno de los programas más seguidos del verano.