Un popular cocinero napolitano imagina cómo sería Canarias si fuera una pasta: lleva hasta carne fiesta

¿Qué pasaría si Canarias fuera una pasta? Esa es la pregunta que ha lanzado el popular perfil Cocinando con el Sabi en uno de los últimos capítulos de su serie España al Dente, un formato en el que cada comunidad autónoma queda representada por un plato de pasta.
En el capítulo dedicado al Archipiélago, el creador opta por una mezcla reconocible para cualquier canario: carne fiesta, mojo picón, mojo verde, gofio y queso majorero. El resultado es una receta que él mismo define como un “ragú canario”.
La propuesta parte de uno de los platos más populares de la gastronomía de las Islas. La carne fiesta, elaborada con cerdo adobado, sirve como base para construir una salsa intensa. El creador marca la carne, la flambea con Arehucas y la cocina después con tomate canario rallado y la propia marinada.
Un “ragú canario” con carne fiesta
La receta toma como punto de partida la carne fiesta, un plato muy habitual en celebraciones, guachinches y comidas populares del Archipiélago. En su versión, Cocinando con el Sabi convierte esa preparación en una salsa para pasta.
El cocinero marca primero la carne y después la flambea con ron Arehucas. Cuando el alcohol se evapora, añade tomate canario rallado y la marinada. La mezcla se cocina a fuego lento hasta que la carne queda tierna y se deshace.
Ese fondo es el que el creador presenta como un “ragú canario”. La idea no busca reproducir una receta tradicional, sino reinterpretar varios sabores de las Islas desde el lenguaje de la pasta italiana.
Mojo picón, mojo verde y gofio
La receta suma después dos elementos imprescindibles de la cocina canaria: el mojo picón y el mojo verde. Ambos aparecen como acompañamiento final del plato y refuerzan el guiño al recetario más reconocible del Archipiélago.
El gofio también tiene un papel destacado. El creador lo tuesta en una sartén caliente y lo añade al final como toque de sabor. Este ingrediente es uno de los grandes símbolos de la alimentación canaria. Se elabora con cereales tostados y forma parte de la identidad gastronómica de las Islas desde hace generaciones.
El toque final: queso majorero asado
El plato se completa con queso majorero asado, otro de los productos más reconocibles de Canarias. Procedente de Fuerteventura, este queso cuenta con Denominación de Origen Protegida y se elabora con leche de cabra majorera.
En la versión de Cocinando con el Sabi, el queso aparece como remate del plato. Se suma a la pasta con el ragú de carne fiesta, los dos mojos y el gofio tostado.
La combinación no es discreta. Tampoco pretende serlo. El vídeo juega precisamente con esa idea: convertir Canarias en una pasta contundente, sabrosa y cargada de referencias locales.