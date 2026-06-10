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Un popular cocinero napolitano imagina cómo sería Canarias si fuera una pasta: lleva hasta carne fiesta

El creador mezcla la gastronomía canaria con la pasta italiana en una receta con carne fiesta, mojo picón, mojo verde, gofio y queso majorero. El resultado no deja indiferente a nadie
Un popular cocinero napolitano imagina cómo sería Canarias si fuera una pasta. TikTok
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¿Qué pasaría si Canarias fuera una pasta? Esa es la pregunta que ha lanzado el popular perfil Cocinando con el Sabi en uno de los últimos capítulos de su serie España al Dente, un formato en el que cada comunidad autónoma queda representada por un plato de pasta.

En el capítulo dedicado al Archipiélago, el creador opta por una mezcla reconocible para cualquier canario: carne fiesta, mojo picón, mojo verde, gofio y queso majorero. El resultado es una receta que él mismo define como un “ragú canario”.

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La propuesta parte de uno de los platos más populares de la gastronomía de las Islas. La carne fiesta, elaborada con cerdo adobado, sirve como base para construir una salsa intensa. El creador marca la carne, la flambea con Arehucas y la cocina después con tomate canario rallado y la propia marinada.

Un “ragú canario” con carne fiesta

La receta toma como punto de partida la carne fiesta, un plato muy habitual en celebraciones, guachinches y comidas populares del Archipiélago. En su versión, Cocinando con el Sabi convierte esa preparación en una salsa para pasta.

El cocinero marca primero la carne y después la flambea con ron Arehucas. Cuando el alcohol se evapora, añade tomate canario rallado y la marinada. La mezcla se cocina a fuego lento hasta que la carne queda tierna y se deshace.

Ese fondo es el que el creador presenta como un “ragú canario”. La idea no busca reproducir una receta tradicional, sino reinterpretar varios sabores de las Islas desde el lenguaje de la pasta italiana.

Mojo picón, mojo verde y gofio

La receta suma después dos elementos imprescindibles de la cocina canaria: el mojo picón y el mojo verde. Ambos aparecen como acompañamiento final del plato y refuerzan el guiño al recetario más reconocible del Archipiélago.

El gofio también tiene un papel destacado. El creador lo tuesta en una sartén caliente y lo añade al final como toque de sabor. Este ingrediente es uno de los grandes símbolos de la alimentación canaria. Se elabora con cereales tostados y forma parte de la identidad gastronómica de las Islas desde hace generaciones.

El toque final: queso majorero asado

El plato se completa con queso majorero asado, otro de los productos más reconocibles de Canarias. Procedente de Fuerteventura, este queso cuenta con Denominación de Origen Protegida y se elabora con leche de cabra majorera.

En la versión de Cocinando con el Sabi, el queso aparece como remate del plato. Se suma a la pasta con el ragú de carne fiesta, los dos mojos y el gofio tostado.

La combinación no es discreta. Tampoco pretende serlo. El vídeo juega precisamente con esa idea: convertir Canarias en una pasta contundente, sabrosa y cargada de referencias locales.

@cookinconelsabi

CANARIAS🍝 Publicidad Elicoidali con ragú de carne fiesta, queso majorero asado, dos mojos y gofio tostado. ✨ Bienvenidos a ESPAÑA AL DENTE, la serie donde recorro España… pero con @Pasta Garofalo España en el plato. 💡 Es publicidad porque soy embajador de la mejor pasta. En cada capítulo, una pasta representa una comunidad. 📝 INGREDIENTES (3 personas) 🍝 Pasta • 300 g Elicoidali Pasta Garofalo • Sal 🥩 Ragú de carne fiesta • 600 g de cabezada o aguja de cerdo en dados • 8 dientes de ajo • 10 g de pimentón dulce • 2 g de pimentón picante • 6 g de comino molido • 4 g de orégano seco • 2 g de tomillo seco • 60 ml de vinagre de vino blanco • 150 ml de vino blanco seco •sal y pimienta •8 tomates canarios rallados •aove 🌶️ Mojo rojo • 6 dientes de ajo • 1 cucharadita (5 g) de comino • 1 cucharadita (5 g) de pimentón dulce • 1 pimienta picona seca rehidratada o 1 guindilla • 100 ml de aceite de oliva • 30 ml de vinagre de vino • 15-20 ml de agua • 4 g de sal gruesa 🌿 Mojo verde de cilantro • 1 manojo grande de cilantro fresco (40-50 g) • 4 dientes de ajo • 1 cucharadita (5 g) de comino • 100 ml de aceite de oliva • 30 ml de vinagre de vino blanco • 15-20 ml de agua • 4 g de sal gruesa 🧀 Queso • 180 g de queso majorero semicurado 🌾 Final • 25-30 g de gofio tostado ✨ PASO A PASO (TÉCNICA REAL) 1️⃣ La carne fiesta Adoba el cerdo. Déjalo reposar para que absorba todo el sabor (mejor desde el dia anterior) y después dóralo hasta conseguir una costra por fuera. 2️⃣ El ragú canario Desglasa con ron arehucas y flambea o deja directamente evaporar el alcohol. Añade el tomate rallado y la marinada. Deja cocinar a fuego lento (unas 2 horas). La idea no es hacer una salsa pesada, sino concentrar toda la esencia de la carne fiesta. 3️⃣ Los mojos Prepara un mojo rojo potente y ligeramente picante, y un mojo verde fresco y aromático. Dos salsas opuestas que juntas explican buena parte de la cocina canaria. 4️⃣ Pasta y mantecatura Cuece los elicoidali muy al dente y pásalos directamente al ragú. Manteca con agua de cocción hasta que la salsa se adhiera a cada surco de la pasta. 5️⃣ El final Asa el queso majorero hasta que aparezcan notas tostadas y colócalo sobre la pasta. Termina con los dos mojos y una lluvia generosa de gofio tostado para aportar textura, aroma y un sabor que solo existe en Canarias. Canarias sabe a volcán, a mar y a recetas que sobreviven al tiempo. Y cuando la carne fiesta, el mojo y el queso majorero se encuentran con la pasta… el Atlántico también habla italiano. #españaaldente #pasta

♬ sonido original – Cookin’ con el Sabi
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