Cabello: “Los vecinos tenemos que dar soporte al comercio en Santa Cruz”

Alfonso Cabello (CC) vuelve a estar al frente de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz tras la dimisión de Evelyn Alonso. Regresa a una entidad que mira con preocupación el futuro más inmediato, en el que los datos de desempleo siguen creciendo de manera sostenida (casi 26.000 desempleados en noviembre), y que incluso podrían arrojar el peor dato de la historia si uno de cada tres trabajadores que actualmente está en ERTE (en Santa Cruz son más de 14.000), se quedara en paro. “Eso nos dejaría por encima de los 38.000 desempleados. Ciertamente es un futuro posible, aunque poco probable, pero por eso, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en apuntalar al tejido productivo”, explicó Cabello a DIARIO DE AVISOS. Así, uno de los objetivos pasa por conseguir frenar la destrucción de empleo y evitar que haya más cierres de empresas. Solo este año han bajado la persiana 257 en la capital, y más de 1.700 en Tenerife. Proyectos directos de empleo, con los que se espera contratar a unas 500 personas en riesgo de exclusión, o la puesta en marcha de los bonos consumo para incentivar las compras en la capital, son las dos medidas en las que ya trabaja la Sociedad de Desarrollo de cara a 2021.

“Estamos preocupados por la situación de desempleo en la ciudad, especialmente por la campaña navideña, porque el número de contrataciones ha descendido el 30% con respecto al año pasado, y, sin embargo, nos jugamos en muchos casos el 50% de los ingresos”, confiesa el edil delegado de la Sociedad de Desarrollo. Por ello, “es vital que los consumidores y ciudadanos apuesten por el tejido empresarial en Santa Cruz de Tenerife, ya que la situación de las empresas es famélica y en las próximas semanas nos jugamos batir un récord histórico en desempleo, y es algo que debemos frenar”.

Cree Cabello que es necesario trasladar a la población que hay que tirar de “orgullo de pertenencia”. “Es fundamental, si queremos mantener el paro controlado, que la población de Santa Cruz dé soporte a las 14 áreas comerciales que tiene la ciudad y que son el motor económico de la capital”.

Preguntado por si es posible que se llegue a esa cifra de 38.000 desempleados, explica el edil que “nosotros creemos que ahora mismo se está en una situación de letargo. Esos trabajadores están tirando de ahorro, también de los ERTE, igual que las empresas, que se apoyan, además, en su capital social.

Las empresas van a salir más debilitadas de lo que están. Si la salida se produce de la mano de buenos datos turísticos que generen mayor confianza y hagan que el dinero se mueva, antes, o hasta el mes de marzo, podremos tener un punto de inflexión, y de cara al verano intentar revertir la tendencia de los datos del paro”.

“Los primeros tres o cuatro meses de una vuelta a una normalidad generosa -continúa- las empresas tirarían de los trabajadores que están en ERTE y no del paro. La tendencia del empresario es recuperar capital social antes que contratar. Lo que me preocupa es que llegue el punto de inflexión en el que se aumente el ritmo de desaparición de empresas. Si en marzo o abril, el sector turístico empieza a tirar, nos alejaremos de los 30.000 desempleados. Si no fuera así, el peor escenario posible sería que todos los empleados en ERTE (14.154 trabajadores) engrosaran las listas del paro, superando esas 38.000 personas, y solo que con una de cada tres personas en ERTE se quedara en paro ya tendríamos una cifra récord de desempleo, en un escenario de gran recesión”.

En cuanto al perfil del desempleado de estos meses de pandemia, como era de esperar, es el de camareros. “Las ocupaciones con más paro son los de camareros asalariados y los peones de transporte de mercancía, mientras que lo que más concentra el interés de los demandantes de empleo es el puesto de vendedor en almacenes. Esto se resume en que, con respecto al año pasado por este mismo periodo, hay el 4,4% más de paro entre los camareros. Es la primera vez que la figura del camarero no es la más contratada”, detalla Cabello.

Aunque la capital ha pasado de una media de contratos anuales de 10.000 a 7.000, según los datos de noviembre, “hemos pasado de acumular el 30% de los contratos que se firman en Tenerife, al 44%, aún con 3.000 contratos menos al año. La explicación está en que es en el sur de la Isla donde se está contratando mucho menos”, detalla el edil. Ante este escenario, “mi principal preocupación son esos casi 26.000 desempleados, entendiendo que es vital el trabajo que desarrollemos en las próximas semanas para facilitar que se mantenga el nivel de consumo y gasto en el tejido empresarial de Santa Cruz y a partir de la campaña de Navidad no permitir que se desplome y que el tiempo que transcurra entre el final de esa campaña y el arranque de la vacunación, demos soporte para que no se produzca un descalabro con los ERTE”.

Líneas de trabajo

La Sociedad de Desarrollo trabaja en dar ese soporte. “Tenemos varias líneas de trabajo. Una de ellas son los proyectos directos de empleo, con los que ahora mismo estamos en concurrencia con otras administraciones. Se trata de presentar proyectos en la ciudad para el eslabón que nos toca por competencia, que son los perfiles en riesgo de exclusión. En esa línea esperamos estar llegando a unas 500 personas directamente vinculadas a esas iniciativas, lo que supone la mayor movilización de recursos para proyectos de empleo de Santa Cruz”.

Una segunda línea de trabajo, y quizá la más importante y en la que se van a volcar todos los esfuerzos de la Sociedad de Desarrollo, es la de los bonos de consumo. “Para mí va a ser el proyecto estrella de 2021 de la Sociedad de Desarrollo, porque nos va a ayudar a generar dinamización económica, no en el sentido tradicional que es la de apoyo a eventos, sino dinamización económica real que vaya a apoyar el consumo y por tanto a las cuentas de explotación de las empresas”. Tal y como se aprobó en el último Pleno, y a propuesta de Unidas Podemos, “el Ayuntamiento pondrá dinero para hacer más competitivos a los negocios”.