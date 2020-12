Dácil: “La música también es compromiso: con la paz, la libertad o el feminismo”

“No tiene por qué ser siempre así, pero yo he escogido y, con todas mis contradicciones, intento que mi actitud sea coherente con los valores que defiendo en mi música. El arte también puede ser compromiso: con la paz, con la libertad o con el feminismo”. La cantante portuense Dácil responde en esos términos cuando se le fórmula la pregunta acerca de la posición que debe adoptar, o no, un creador con respecto a la sociedad en la que vive.

ESPECTÁCULO MULTIDISCIPLINAR

La intérprete tinerfeñocatalana participa esta tarde en Arona en el VI Festival Free People. Todavía tenemos un sueño, que, a partir de las 19.00 horas, rendirá tributo a Malala Yousafzai. La joven activista paquistaní fue víctima en 2012 de un atentado talibán por defender los derechos de las mujeres y, más en concreto, el acceso a la educación de las niñas en igualdad de condiciones. Dos años más tarde, en 2014, recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose, a sus 17 años, en la persona más joven en obtener dicho galardón.

Hoy, a través de su propia fundación, Malala Fund, la joven paquistaní centra su lucha en la defensa de la educación de las niñas en todo el mundo y, de manera muy especial, de las refugiadas. Además, esta ONG, que creó en 2013 junto a su padre, apoya en la actualidad a otros 58 activistas que desarrollan su labor en Afganistán, Brasil, Etiopía, India, Líbano, Nigeria, Pakistán y Turquía.

La sexta edición del festival podrá seguirse este martes, desde las 19.00 horas, a través de la página de Facebook de Cultura Arona

“He elegido un conjunto de canciones que, de una u otra manera, tienen como hilo conductor los derechos humanos, o bien denuncian situaciones que aún hoy, por desgracia, se siguen produciendo, como la violencia machista, el maltrato infantil o la pobreza en la que vive una parte de la población”, explica Dácil, quien detalla que a temas como Imagine, de John Lennon, y Respect, popularizado por Aretha Franklin, le seguirán canciones como Talkin’ Bout A Revolution, de Tracy Chapman; Heal The World, de Michael Jackson; No dudaría, de Antonio Flores, y La puerta violeta, de Rozalén. Además, a ellas se sumará una composición propia, No desaparezcas (Don’t disappear), perteneciente a su disco Mamma Shark.

“Un artista vive de la energía y el calor que le aporta el público. Actuar sobre un escenario, cara a cara con la gente que escucha tu música, para mí es una especie de ritual”, apunta Dácil. “Este festival será en streaming porque así lo obliga la pandemia, pero cuando esté actuando junto a mi banda canaria, integrada por los que yo considero que son algunos de los mejores músicos de las Islas, en mi cabeza imaginaré al público que nos escucha a través de Facebook”, apostilla.

La sexta edición del Festival Free People, que podrá seguirse a través de la página de Facebook de Cultura Arona, intercalará las canciones de Dácil con un diálogo, sobre la vida y el mensaje de Malala, de Patricia Ojeda, socióloga y experta en política de igualdad, y Vicente Zapata, doctor en Geografía e Historia y profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. La periodista Elena Falcón actuará como moderadora.

Organizado por Tantoarte Producciones, el festival cuenta con el patrocinio del Gobierno regional (Canarias Cultura en Red) y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Arona. En sus anteriores ediciones, Free People ha estado dedicado a homenajear la trayectoria, en diferentes ámbitos, de Frida Kahlo, Ghandi, John Lennon, Nelson Mandela y Martin Luther King.