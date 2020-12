El arte que mejora la sonoridad de los espacios arquitectónicos

Una de las recomendaciones para reducir los contagios de coronavirus, especialmente en interiores y en situaciones en las que no podemos llevar la mascarilla, es hablar en voz baja. Sin embargo, muy a menudo, los propios espacios en los que nos encontramos no nos permiten contener la voz porque, debido a su mala acústica, no nos oímos. En este sentido, la pandemia solo ha dado carácter urgente a la necesidad de mejorar acústicamente nuestros entornos.

La acústica es un elemento esencial en la labor arquitectónica de Fernando Menis. Esto le llevó a desarrollar una línea de investigación paralela a los proyectos de edificación, en la que experimenta con materiales para obtener soluciones a distintas necesidades o deficiencias. Así nacieron sus cuadros acústicos, realizados con materiales naturales, absorbentes o reflectantes del sonido, según se necesita, y formalizados como objetos decorativos con una gran variedad de formas, tamaños y colores. Idóneos para espacios cerrados, mezclan estética y funcionalidad, embellecen los lugares y mejoran su acústica.

Tras haber sido expuestos por primera vez en la galería Aedes de Berlín, en la muestra Fernando Menis. Backstage (diciembre, 2018 -enero, 2019) ahora los Cuadros Acústicos pueden ser admirados en una iniciativa pop-up que tendrá lugar en la capital tinerfeña el próximo martes, 22 de diciembre, en el espacio del LAB-Laboratorio del Paisaje Cultural (calle Capitán Gómez Landero, 19), de 17.00 a 20.00 horas, con aforo limitado e inscripción previa en el correo electrónico info@menis.es. La muestra se completa con proyecciones de audiovisuales realizados por el artista Arvid Berg, que invitan a reflexionar sobre el clima, la acústica, la cultura, el turismo y la sostenibilidad.

La exposición se enmarca en lo que el arquitecto llama Hatching y su versión digital. El conocimiento del arquitecto canario en el uso y potenciación de los recursos naturales se sistematiza y se pone a disposición del público. La iniciativa cuenta con los apoyos de varias organizaciones públicas y privadas: Gobierno regional, Fundación CajaCanarias, Gobierno de España y Unión Europea, así como universidades nacionales e internacionales.