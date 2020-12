El Cabildo mantendrá la actividad presencial en su programación cultural

El director insular de Cultura, Alejandro Krawietz, afirma que el Cabildo de Tenerife mantiene su “apuesta por la continuidad de la programación cultural para los próximos días, porque el decreto del presidente del Gobierno regional, recogido en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), no ha incluido ninguna mención específica que nos obligue a tomar otra decisión, algo que confirma que el sector está cumpliendo hasta ahora unos protocolos correctos para afrontar la pandemia actual”.

La postura del Cabildo se pone de manifiesto tras el anuncio del Ejecutivo regional del acuerdo alcanzado con los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna, así como con la propia Corporación insular, para que durante 10 días los teatros y auditorios de titularidad pública se limitasen a ofrecer su programación por Internet, y no de forma presencial.

“El Cabildo siempre se ha posicionado a favor de la continuidad de la actividad cultural y mantiene su postura”, señala Krawietz. No obstante, también indica que, “con la idea de contribuir a evitar los desplazamientos, hemos acordado con el Gobierno de Canarias que aquellos eventos susceptibles de emisión en streaming se realicen por esa vía”. El resto de la actividad continuará, y, así, TEA Tenerife Espacio de las Artes mantiene abiertas sus salas de exposiciones y su programación de cine del fin de semana, con las restricciones de grupos aprobadas.

Krawietz apunta que “esta decisión se refiere exclusivamente a la actividad propia del área de Cultura”, y aclara que con respecto a lo que ocurra en la programación municipal, “el Cabildo no se va a pronunciar en ningún caso sobre la decisión que deben tomar, porque tienen autonomía y las circunstancias no son las mismas en toda la geografía insular”. Para el director insular, “la cultura es segura, ha sabido implementar todos los protocolos exigidos y no se tiene conocimiento de ninguna alarma en este ámbito, y ello gracias a la colaboración entre administraciones, el sector y el público. Las nuevas medidas permiten la actividad cultural que venía realizándose porque ya se aplicaban protocolos más estrictos que los determinados ahora para el resto de sectores y la sociedad”.