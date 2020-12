El Festival del Cuento de Los Silos elige la risa como tema para 2021

El Festival Internacional del Cuento de Los Silos tendrá como temática en 2021 la risa. Lo hará después de cuatro ediciones consecutivas dedicadas a cada uno de los cuatro elementos. En palabras de su director, “es un recurso que permite mucho juego”. “Utilizaremos la literatura para reírnos, pero no será solo diversión: la risa es el payaso, la trasgresión social, pero también es crítica, ridiculización del poder, ironía, sarcasmo… Tiene muchos caminos que recorrer y los aprovecharemos”, asegura.

Ernesto Rodríguez Abad dio a conocer la temática de 2021 al término de la vigesimoquinta edición del festival, que ha estado profundamente marcada por la crisis sanitaria. Con aforos reducidos y una programación presencial muy limitada, las pocas entradas que se pusieron a la venta se agotaron en apenas unos minutos. La organización, además, desarrolló un exhaustivo plan de seguridad para minimizar cualquier riesgo.

El festival, que desde sus inicios lleva el apellido de internacional, ha celebrado su edición más universal, con una programación por Internet que ha permitido mostrar el trabajo que se realiza en Los Silos a todo el planeta. La organización apostó por distintos conversatorios donde narradores, escritores y profesores dialogaron sobre cuestiones del mundo de la literatura, la narración oral y la educación.

Otra faceta destacada han sido las visitas escolares, limitadas al ámbito virtual, pero que han permitido la participación de centros educativos de seis países de América (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos) y dos de Europa (Italia y España, con un colegio de Cuenca junto a decenas de Canarias).

También de ámbito internacional ha sido, por primera vez, el Premio Aula de Palabra Pedro Cerrillo a la excelencia educativa en experiencias lectoras, que recayó en un colegio de Montevideo (Uruguay). Los dos cursos organizados por el festival, el de Extensión Universitaria y las Jornadas de Experiencias Lectoras en el Aula, se desarrollaron asimismo por internet.

Para Ernesto Rodríguez Abad, “aunque ha estado supeditada a las medidas para frenar la pandemia, ha sido una edición con mucha repercusión fuera de Tenerife, realizando propuestas que han venido para quedarse, sobre todo las de un aspecto más educativo y reflexivo, como las visitas escolares y los conversatorios para todo el planeta”.

El director adelanta también que la programación de esta vigesimoquinta edición del festival se extenderá a lo largo de 2021, con otras actividades que se podrán ir realizando a medida que mejore la situación sanitaria, con espectáculos y una exposición de sus 25 años de historia por todo el casco de Los Silos, entre otras.

LA TINERFEÑA MARA ARNALDA GANA EL CONCURSO DE MICROCUENTOS

Mara Arnalda, en representación de la Escuela de Vela Navegantes de Arona, se ha hecho con el primer premio de V Concurso de Microcuentos del Festival Internacional del Cuento de Los Silos.

El fallo del jurado se hizo público este lunes, durante la clausura del festival. En el concurso han participado más de 550 relatos recopilados en Twitter entre las fechas señaladas en las bases, aunque los usuarios siguen escribiendo relatos a través de la etiqueta #MicrocuentoLS.

La tinerfeña Mara Arnalda ha ganado el certamen gracias a este tuit: “De sus largos rizos enredados e izados por el viento se vislumbraban pequeños barcos, anclas y peces y, ¿de dónde salía todo eso? Se preguntaban buscando entre su pelo, sin dejar de teclear ni elevar su cabeza. Mientras, ella seguía inmersa en su lectura”.

La ganadora, nacida en Puerto de la Cruz, pero residente en Arona, ha agradecido el premio, explicando que iniciativas como el concurso #MicrocuentoLS “me permiten jugar a ser escritora por un día o, mejor dicho, por un tuit”. “Solo pensar que alguien lo iba a leer ya era una ilusión, así que mucho más contenta estoy sabiendo que ha gustado”, destaca, explicando que eligió el mar como temática “porque mi vida gira en torno a él y me resulta fácil combinarlo con otra de mis pasiones, heredara de mi madre: el mundo de los libros”.

Junto a la ganadora, el jurado ha designado cinco finalistas, procedentes de Madrid, La Laguna, Toledo, Portugal y Zaragoza. Cabe destacar, además, que cuatro de las seis premiadas son mujeres y dos ya han obtenido algún galardón en ediciones anteriores.

La primera finalista ha sido la madrileña Esther Gómez, con el microcuento Niña bien: “Le enseñaron a ir de puntillas por la vida. Primero se le desgastaron las puntas de los zapatos, luego los dedos de los pies. Para cuando llegó a adulta, ya iba de rodillas”.

Le sigue Eva María Nieves, de La Laguna, que en 2019 fue cuarta finalista. En esta ocasión, ha tuiteado: “Sudor y calor. El labriego alzó el botijo apurando unas gotas, sediento. Algunas cayeron sobre las grietas. El suelo asfixiado gimió de desesperación y cierto placer. Una raicilla moribunda se irguió en la nada, olisqueando apenas la humedad, añorando verde. Sequía”.

Como tercera finalista figura Noelia Fuentes (Toledo), en clave astronómica: “Cuanto más se aproximaban, mayor era la fuerza con la que se atraían entre sí. Subían las mareas, y el miedo inundaba las ciudades. Debían separarse. Desde entonces, Luna se aleja cada año un poco más, mientras Tierra espera -firme- dilatando el paso de sus días”.

El portugués Fernando Guerreiro, que ganó el concurso en 2018, ha resultado premiado este año como cuarto finalista: “Un insomnio no lo dejaba. Un pensamiento recorría su alma y lo inquietaba. Llegó al porche y gritó: No hay peor pesadilla que no poder soñar despierto”.

Por último, Raúl Garcés (Zaragoza), ha sido reconocido como quinto finalista por este tuit: “Cuando el ángel hizo sonar la última trompeta, él decidió permanecer en la tumba, no por miedo al Juicio Final, que por otra parte ya lo sabía perdido, sino por que esta era de suave mármol de Carrara”.

El V Concurso de Microcuentos ha estado organizado por el Festival Internacional del Cuento de Los Silos bajo la coordinación de Isa Robyna, actuando como jurado integrantes de la dirección del festival y de su equipo de comunicación.

“Después de todos estos años y con la gran participación que hemos tenido, el concurso está consolidado y supone un atractivo más del festival, precisamente en estos tiempos donde el ámbito digital ha cobrado más relevancia en la sociedad”, aseguran desde la coordinación del certamen.