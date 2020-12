“Este oro es uno de los ejercicios que más he disfrutado en mi carrera deportiva”

Ico Botan, deportista lagunera que compite en el club capitalino del Batistana de Tenerife, se proclamó recientemente campeona en la modalidad de Cinta en el Campeonato de España celebrado en Valencia. Este triunfo viene acompañado además del éxito colectivo del propio Batistana de Tenerife, que se alzó con la medalla de oro en la categoría Sénior por equipos, gracias a la puntación conseguida por Leti Batista, y con la supervisión de la entrenadora Yaqueline Bastista.

Ico Botanz se ha formado como gimnasta en la ciudad de La Laguna, iniciando su práctica dentro de la oferta de actividades extraescolares del Colegio de Las Mercedes, para luego seguir con su entrenamiento en la escuelita municipal de gimnasia rítmica de La Laguna, atendida por entrenadoras que hoy están al frente de los clubs laguneros Damae y Corarenal.

– ¿Cómo valora el Campeonato de España conseguido recientemente en Valencia?

El simple hecho de haber podido viajar y participar en el campeonato este año tan diferente fue genial, en marzo estaba casi segura de que no íbamos a poder competir. Tal vez, el tener más meses para preparar el ejercicio fue lo que me dio tanta tranquilidad y confianza a la hora de competir. Sin duda es uno de los ejercicios que más he disfrutado en mi carrera deportiva.

– ¿Cuál fue la sensación, de qué se acordó al colgarse la medalla?

Durante la competición estaba realmente tranquila y concentrada, tanto fue así que se me olvidó quitarme la mascarilla al salir al tapiz. Una vez terminé no podía parar de reír. Sin duda es el campeonato que más he disfrutado en todos los aspectos. A la hora de colgarme la medalla creo que no podía pensar en nada de la felicidad, pero lo primero que hice al llegar a Tenerife fue colgárselas a mis abuelos, es lo que hago siempre tras llegar de una competición.

– ¿Qué margen de mejora tiene en la modalidad de cinta para seguir creciendo como deportista?

La cinta es mi aparato favorito y con el que más cómoda me siento a la hora de competir. Este es el quinto año en el que me presento a un nacional con la cinta, sin embargo nunca diría que ya sé controlarla al máximo. Siempre puedes mejorar como gimnasta, además la rítmica está en constante crecimiento, siempre aparecen nuevos movimientos que puedes aprender.

– ¿Cuáles son los sacrificios que debe hacer una gimnasta para lograr un éxito de tal magnitud?

La gimnasia a nivel de competición requiere muchas horas de entrenamiento, me imagino que al igual que otros deportes. Esto hace que muchas veces tengamos que dejar de lado planes con amigos o familiares, y que tengamos menos tiempo para dedicar a los estudios. Pero realmente no lo considero un sacrificio en sí, ya que disfruto durante su práctica. Creo que hasta ahora me he organizado bien y siempre he tenido un poco de tiempo para todo.