Estos son los móviles que se quedaran sin WhatsApp en unos días

Mantener dispositivos en activo cuesta un dinero y unos recursos humanos que muchas veces no sale rentable. Es por esto que todos los años WhatsApp tiene que decidir dejar de dar soporte a muchos dispositivos. Es algo ya conocido, y la lista se ha publicado recientemente en España.

Quedan pocas semanas para que acabe el año, y será nada más empezar el año cuando WhatsApp dejará de funcionar en una serie de dispositivos muy concretos. Aunque esto es en parte, ya que más que dispositivos, WhatsApp dejará de funcionar en algunos sistemas operativos.

Si eres uno de esos usuarios que no actualizan sus dispositivos por temor a que el aparato deje de funcionar, tenemos malas noticias para ti: debes actualizarlo (si te es posible) para poder seguir usando WhatsApp.

Actualiza tu sistema operativo

WhatsApp no dejará de funcionar en tu smartphone siempre y cuando este corra un sistema operativo compatible. Si te has quedado estancado en una versión de sistema, ya sea porque no quieres actualizar o porque tu teléfono ya no admite más actualizaciones por parte del fabricante, entonces no podrás ejecutar WhatsApp. Así lo especifica su página “Descarga e Instalación”.

Estas son las versiones de sistema operativo mínimas para que WhatsApp siga funcionando.

Android 4.0.3 y versiones posteriores.

iPhone con iOS 9 yu versiones posteriores.

Algunos modelos de teléfono con sistema operativo KaiOS 2.5.1 y posterior, incluidos los JioPhone y JioPhone 2.

Respecto a Android, la respuesta es sencilla; todo aquel dispositivo Android que no corra como mínimo Android 4.0.3 queda fuera del soporte. Todos los teléfonos que cuenten con versiones anteriores como Android 3 Honeycomb o 2.3.7 Gingerbread se quedan sin WhatsApp. Para comprobar tu versión de Android, ve a los ajustes de tu móvil Android, baja hasta abajo del todo y pulsa sobre “Información del dispositivo” o “Acerca del dispositivo”.

Puedes leer aquí la información completa de El Español.