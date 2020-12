Francis Díaz, un entrenador que es profeta en su tierra

El entrenador de la UDG Tenerife Egatesa, Francis Díaz, disfruta con el espléndido momento que vive su equipo en la Primera Iberdrola femenina: liderato, buen fútbol y nueve jornadas sin conocer la derrota. No suele ser frecuente que un entrenador sea profeta en su tierra, ya que su trabajo suele ser mirado con lupa en comparación a entrenadores de otras latitudes. El tinerfeño reivindicó la aptitud del preparador canario para afrontar grandes retos, como el que está viviendo en primera persona con la entidad sureña. “Estoy disfrutando de mi pasión y viviendo de ella que es muy difícil, ya que trabajamos en islas y aquí las metas profesionales son casi inexistentes. Me he propuesto como meta demostrar que los entrenadores de aquí estamos preparados para afrontar grandes retos y demostrarlo cada día”.

Ni el más optimista de la UDG Tenerife Egatesa podía imaginar que, tras diez jornadas disputadas en la máxima categoría del fútbol femenino, el representativo canario lidera la clasificación y mira por el retrovisor a equipazos como el Barça, Atlético de Madrid, Levante, Athletic, Real Sociedad o Real Madrid. “Estar donde estamos nos lo hemos ganado por el trabajo bien hecho que se está haciendo. Está claro que lo del liderato nadie lo esperaba, pero los puntos se ganan cada semana y eso no es fruto de la casualidad. Hay una gran química entre las jugadoras y el cuerpo técnico que luego tiene fiel reflejo en los partidos. El equipo compite y, lo más importante, aún no hemos tocado techo”, advirtió el técnico tinerfeño sobre el fulgurante arranque de su equipo.

El conjunto sureño está en boca de todo el mundo por su excelente trayectoria. Francis Díaz y su cuerpo técnico tienen que manejar la euforia y el ruido mediático para no levantar los pies del suelo. “En cada entrenamiento les decimos a las jugadoras que esta situación puede ser efímera o no, si somos capaces de entender que esto es deporte, que dependes de tres resultados posibles, y que después hay un factor muy importante que no controlas, ni dominas, que es la suerte. Trabajamos cada día teniendo claro cuál es nuestro objetivo, que no es otro que la permanencia. Una vez lograda esa meta intentaremos ser felices con lo que hacemos y ser honestos con nuestro trabajo”.

La UDG Tenerife Egatesa afronta tres partidos antes de cerrar el año con el objetivo de prolongar el sueño de toda una isla: visita al recién ascendido Santa Teresa en tierras extremeñas, luego el Sporting de Huelva en el campo de La Palmera, y visita a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para medirse al Sevilla FC de la guardameta tinerfeña Noelia Ramos.