La animación y la creación audiovisual, a escena en una nueva edición de Animad Festival

Durante el presente mes de mes de diciembre se viene celebrando una nueva edición de las jornadas del Animad Festival, bajo la organización de Tenerife Desing Week. En esta muestra se ha trabajado en el desarrollo de la animación y la acción audiovisual como un joven y potente mercado durante varios días de trabajo con el desarrollo de distintos talleres llevados a cabo por especialistas. Animad cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Canarias Cultura en Red, y Museos de Tenerife.

Animad ha mostrado las diferentes posibilidades que ofrece esta vertiente de la industria creativa, ya que no solo pueden utilizadas con fines puramente audiovisuales y comerciales, como la mayoría de nosotros conocemos, sino también el abanico de posibilidades que ofrecen estas disciplinas para otros tipos de mercado, como pueden ser la publicidad, las artes visuales, escenarios o performance.

En total, el Festival ha programado hasta cinco días dedicados a la difusión, experimentación, desarrollo de la cultura de la imagen y nuevas tecnologías, en sectores profesionales y artísticos del diseño, la publicidad y arte digital, conectados con las nuevas estéticas de las corrientes contemporáneas.

En el día de inauguración, el pasado día 10 en las instalaciones del Muna, Animad contó con ponentes de la talla de de Alejandro Gil (con 20 años de experiencia en la animación en Canarias), Edgar Suárez (Motiongrapher y animador 3D), David López (Diseño de interiores e industrial,experto en Unreal Engine, Marcos Martín (Presentador. Cofundador de la asociación canaria de animación,videojuegos y vfx, SAVE), Lucas Morales (Organizador del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife), Miguel Miranda (Director de animación), Iván Retama y Carlos García (Comic Now), Jorge Guimerá (Tinglado Film), Sara López (Compositora de música en videojuegos), Saúl Peña (Director artístico y motiongrapher), Rebeca Sosa (Animadora 3D en Balisti Studios), Luis Suárez (Supervisor de arte en B-Water) y los dj We are Trash.

La actividad ha continuado esta semana, con el taller ‘Introducción Creación de videojuegos’, con Unity, impartido por Samuel Díaz, 14 y 15 de diciembre en la Facultad de Bellas Artes. Las jornadas de clausura tendrán lugar los días 16 y 17 del presente mes, con el desarrollo del mismo taller, pero esta vez a cargo de David López, experto en Unreal Engine, también la facultad de bellas artes.