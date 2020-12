La mayoría de los viajeros nacionales ha presentado una prueba negativa de COVID al llegar a Canarias

Canarias ha iniciado este viernes el control de las pruebas diagnósticas de Covid-19 de los viajeros nacionales que lleguen a las islas –tanto por vía aérea como marítima– sin que se hayan registrado incidencias destacables, según informa la Consejería de Sanidad.

Así, la Orden del consejero, Blas Trujillo, relativa a la realización de cribados para contener la transmisión del SARSCOV-2, mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional entró en vigor a las 00.00 horas de este 18 de diciembre y se mantendrá hasta el 10 de enero de 2021, si bien puede ser prorrogable.

Hasta las 13.00 horas habían llegado a los aeropuertos de Canarias procedentes del resto del territorio nacional un total de 1.403 personas, de las cuales el 70% han entregado certificado de prueba diagnóstica negativa válida para SARS-COV-2 con 72 horas de antelación.

No obstante, también se ha detectado casos de personas que han presentado un certificado no válido, bien porque no se puede identificar el laboratorio que realizó la prueba diagnóstica o por haberse cumplimentado a bolígrafo o por no identificar al pasajero.

Además, los viajeros que no presentaron el certificado, o que el mismo no fue validado, quedaron identificados, registrados y han sido emplazados a realizar aislamiento hasta obtener el resultado negativo de una prueba diagnóstica en destino.

Aquí, el Gobierno de Canarias ha recordado que las pruebas diagnósticas de infección activa admitidas, a elección del pasajero son PCR (RT-PCR de COVID-19); Test rápidos de detección de antígenos de SARS-CoV-2 con una especificidad de más del 97% y una sensibilidad de más del 80%, de acuerdo con la homologación correspondiente de un país de la Unión Europea o del espacio económico europeo; y Amplificación Mediada por Trascripción (TMA).

La Consejería de Sanidad recuerda que la prueba diagnóstica, tanto en origen como en destino, será gratuita para los viajeros residentes en Canarias que procedan del resto del territorio nacional y realicen la prueba en los centros Eurofins Megalab concertados por el Servicio Canario de la Salud para tal efecto. En los restantes casos, el pasajero asumirá el coste de la realización de la PDIA, que tendrá un precio especial en los centros concertados por el SCS.

SOLICITUD DEL RESULTADO EN DESTINO

Sanidad dispone de un operativo de puntos de control Covid-19 en los seis aeropuertos canarios que operan con vuelos nacionales en los que se solicita la acreditación del resultado de la PDIA.

En el supuesto excepcional de que el pasajero no se hubiera realizado la PDIA en las 72 horas previas a la llegada, se deberá aislar en su residencia y realizarse una PDIA en las 72 horas siguientes a su llegada, debiendo remitir el resultado al SCS. El aislamiento deberá mantenerse hasta la obtención y remisión de prueba diagnóstica negativa o, en su caso, el alta epidemiológica.

Quienes no se realicen la PDIA, deberán guardar aislamiento en su residencia durante 10 días y quedan expuestos a la sanción prevista. Las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente que comercialice billetes deberán informar a los pasajeros, en el inicio del proceso de venta de los billetes con destino a Canarias, de las obligaciones derivadas de la Orden.