La Recova: dos días de cierre

El mercado Nuestra Señora de África, conocido como la Recova, cerrará dos días festivos consecutivos: el lunes 7 y el martes 8. La razón es bien sencilla, un número importante de puestos, que fueron consultados por la presidenta de la cooperativa de La Recova, Estefanía Hernández, así lo ha querido. En la consulta, que probablemente se podría haber realizado de otra manera, se preguntó que día preferían abrir si lunes -cuyo resultado fue 42 a favor y 64 en contra- o el martes, con 49 a favor y 57 en contra. Más claro imposible. Ante un resultado tan palmario no queda más opción que acatarlo. A lo mejor hubiera sido distinto si en la citada encuesta la pregunta fuera qué día abrimos: lunes o martes. Ahora toca respetar el resultado de la encuesta, aunque me consta que hubo intentos para dar un giro pero sin éxito. Una decisión, a mi juicio, desafortunada, pero que merece todos los respetos. Y también sacar algunas reflexiones para que la situación no se vuelva a repetir dado que la Recova es más visitada durante los fines de semana; es la mejor expresión de la venta del producto local; dispone de una alternativa de bares y gastronomía de éxito; en este puente es una oportunidad para adelantar compras de Navidad a precios más baratos y además es un reconocido y vitalista punto de encuentro.