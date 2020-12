La UDG Tenerife Egatesa, una apisonadora que vuelve al liderato

La UDG Tenerife Egatesa volvió a lo más alto de la Liga Iberdrola tras derrotar en La Palmera al Real Betis de Pier Cherubino por 3-1. El conjunto tinerfeño prolongó su excelente racha con los goles Koko, Gavira y Allegra. El equipo de Francis Díaz dominó a su rival a lo largo del encuentro y pudo lograr un resultado más amplio ya que gozó de oportunidades claras para marcar más goles. El Betis, muy reforzado en el último mercado de verano, solo creó peligro cuando las tinerfeñas bajaron el pistón tras el 3-0 a mediados de la segunda parte. Ange Koko abrió el marcador en el minuto 31 tras una brillante acción individual que culminó con un disparo cruzado lejos del alcance de la guardameta francesa Méline Gerard (1-0). El Egatesa dominaba el centro del campo con Natalia Ramos, Silvia Doblado y Clare Pleuler como principales baluartes con una presión intensa a la salida del balón del equipo verdiblanco por parte de María José Pérez y Martín Prieto que asfixiaba a la zona de retaguardia del Betis. Solo Rosa Márquez y Angela Sosa mantenían el tipo en el equipo de Pier Cherubino, pero no era suficiente para hacer frente a una intratable UDG Tenerife Egatesa. Al borde del descanso, el conjunto visitante reclamó una pena máxima por parte de Jackie Simpson que la colegiada no vio. El penalti fue claro pero no fue señalado. Al descanso se llegó con ventaja mínima del Egatesa ante las protestas de las futbolistas verdiblancas y Pier a la colegiada.

Los primeros minutos de la segunda parte fueron un monologo de la UDG Tenerife que dispuso de dos claras ocasiones para ampliar el marcador. Martín Prieto estuvo a punto de marcar pero no precisó el disparo que se marchó al lateral de la red, mientras que un minuto después Ange Koko era derribada dentro del área por Laura González con las manos. El penalti claro no lo señaló la árbitra al considerar que era una carga reglamentaria. El golazo de la jornada fue obra de Patri Gavira, en el minuto 50, que marcó de falta directa con una rosca endiablada desde el lateral del área (2-0). Francis Díaz hizo los primeros cambios con las entradas de Aleksandra y Allegra Poljak por Koko y María José Pérez. La sentencia llegó en el minuto 63 por medio de Allegra que batió a Méline Gerard de disparo cruzado (3-0). Con el partido resuelto llegaron más cambios en las filas tinerfeñas con las entradas de las canteranas Sara López y Paola Hernández en lugar de Patri Gavira y Silvia Doblado. El Betis estiró líneas y la entrada de Oriana Altuve dotó de mayor profundidad al conjunto verdiblanco. El gol del honor para el Betis llegó en el minuto 75 con el tanto de Otermin que batió por alto a Aline Reis. Martín Prieto tuvo en sus pies el 4-1 en varias oportunidades que fueron abortadas por la guardameta francesa. Otra de las grandes noticias para la UDG Tenerife se produjo en el minuto 84 cuando Raissa volvía a pisar un terreno de juego tras permanecer un año sin poder jugar al fútbol tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior.

La UDG Tenerife afronta, a priori, dos partidos asequibles con la visita el próximo fin de semana al recién ascendido Santa Teresa y quince días después visita La Palmera el Sporting de Huelva, dos rivales que luchan por escapar del descenso. El equipo de Francis Díaz, que no conoce la derrota desde la primera jornada, sabe a lo que juega, tiene las ideas claras y lo da todo sobre el terreno de juego. Una delicia ver jugar a este equipo. Que siga la racha.

FICHA TÉCNICA

UDG Tenerife Egatesa: Aline Reis, María Estella, Pisco, Jackie Simpson, Patri Gavira (Sara López, min 72), Claire Pleuler (Raissa, min 84), Silvia Doblado (Paola Hernández, min 72), Natalia Ramos, Ange Koko (Allegra Poljak, min 59), María José (Aleksandra, min 59) y Martín-Prieto

Real Betis: Méline, Medina (Perea, min 54), Ana G (Aixa Salvador, min 79), Laura G, Ana Hernández (Rosa Otermín, min 46), Mari Paz, Nana (Perarnau, min 79), Bea Parra (Altuve, min 46), Rosa Márquez, Dorine, Ángela Sosa.

Goles: 1-0, min 31: Koko. 2-0, min 50: Patricia Gavira. 3-0, min 63: Allegra Poljak), 3-1, min 75: Rosa Otermín.

Árbitra: Alicia Espinosa. Amonestaciones: Patricia Gavira (min 58).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 de la Primera Iberdrola en La Palmera. Sin espectadores.