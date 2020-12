Los Sabandeños actúan hoy en la Navidad más atípica

El Teatro Leal de La Laguna se convertirá esta tarde en el escenario de un insólito concierto navideño de Los Sabandeños. Y es insólito porque, pese a que la música sonará como siempre, en el patio de butacas no habrá nadie para escucharla. Eso sí, todas las personas que quieran acudir a la página de Facebook Cultura La Laguna podrán disfrutar, a partir de las 19.00 horas, de una de las citas culturales de la Navidad en Canarias con mayor arraigo.

La pandemia del coronavirus y las nuevas restricciones de seguridad sanitaria establecidas en Tenerife por el Gobierno regional han llevado al Ayuntamiento lagunero a desarrollar su programación cultural para lo que resta de año únicamente vía online. De modo que esta vez Los Sabandeños y el público reemplazarán el entorno de La Concepción por el océano de Internet. “En una situación tan complicada no queda otra que hacer de tripas corazón y seguir adelante”, señala Elfidio Alonso, director del conjunto de referencia de la música canaria. “La pandemia nos ha atado de pies y manos y casi no hemos podido ensayar. De cualquier manera -indica-, el que a pesar de todo podamos celebrar este concierto responde a la sensibilidad que han mostrado el alcalde de La Laguna y la concejala de Cultura, que han hecho todo lo que estaba en su mano para que no faltásemos a una cita anual que para nosotros resulta muy importante”.

Aunque la pandemia impedirá disfrutar del espectáculo de modo presencial, se emitirá en la página de Facebook Cultura La Laguna a partir de las 19.00 horas

EL REPERTORIO

Elfidio Alonso detalla que inicialmente Benito Cabrera, director musical de Los Sabandeños, había elaborado un repertorio más amplio y novedoso del que se podrá escuchar este martes desde La Laguna. Sin embargo, esa imposibilidad de reunir a todo el conjunto, que se ha acrecentado en los últimos días, para prepararlo con solvencia ha motivado un cambio de rumbo: “Contamos con un repertorio bastante extenso de villancicos -afirma-, y si a eso le sumamos el sota, caballo y rey de los temas del folclore canario, creo que vamos a interpretar un programa muy decoroso”. “Lo que queremos con este concierto, en definitiva, es enviar, desde la escena solitaria del Teatro Leal, un gran abrazo fraternal y musical a todos nuestros paisanos, estén donde estén, y también expresarles nuestro deseo de reencontrarnos en la calle muy pronto, cuando todo esto haya pasado”, recalca el director de Los Sabandeños, quien apostilla que esta tarde-noche sobre el escenario del Leal estarán dispuestos “a darlo todo”, con el objetivo de que los internautas disfruten del espectáculo y se sientan orgullos del esfuerzo desarrollado por cada uno de los integrantes del grupo.

“La música no puede faltar en nuestras vidas. Si eso ocurriera, perderíamos la alegría, el contacto con la gente, el recuerdo de nuestros antepasados y la herencia que hemos recibido de ellos: un legado inmaterial de valor incalculable. Todo esto nos lo proporciona la música, así que debemos seguir caminando, a la espera de un tiempo mejor”, concluye Elfidio Alonso.