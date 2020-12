María Lama y Xavi Rodríguez: “En las Islas nos sentimos como en casa”

-¿Cómo es vuestra relación con Canarias?

Xavi Rodríguez: “Pues estupenda, como no puede ser de otra manera. Cada vez que venimos nos gustan más las Islas. Es un lujo disfrutar de su buen clima todo el año, de sus playas y de los paisajes”.

María Lama: “Desde que estamos en KISS podemos decir que es una relación consolidada, porque, afortunadamente, venimos mucho. Y esperemos que sea muy duradera. Por nuestra parte, el amor por las Islas es total”.

-¿Qué se encuentra la gente que acude a lugares como el Auditorio para disfrutar del show en directo de Las Mañanas KISS?

M. L.: “Siempre hay sorpresas, por eso nunca queremos desvelar mucho, pero sí podemos decir que se encuentran lo mejor de nuestro programa, pero convertido en show. Hay concursos -uno de ellos con mucho dinero en juego-, skectches, mucha participación de los oyentes y, sobre todo, buen rollo y positivismo, que es lo que siempre queremos transmitir”.

-¿Cómo fueron vuestros comienzos en la radio? ¿En qué ha cambiado desde entonces?

M. L.: “Yo empecé en informativos. Estuve varios años dedicándome al periodismo en su faceta más seria, por así decirlo. Y la verdad es que me gustaba. Pero al cabo de unos años se me presentó la opción de dar el paso a la radio musical y hacer entretenimiento, y me encanta también”.

X. R.: “Mi relación con la radio es de toda la vida. Mi padre se dedicaba a ello y por eso creo que llevo este medio en la sangre. Yo comencé siendo un adolescente. Imagínate cómo ha cambiado todo desde hace 25 años. Pero la esencia de la radio se mantiene, a pesar de todas las innovaciones tecnológicas y eso es lo importante”.

-Han hecho también televisión. ¿Qué diferencia hay entre ambos medios? ¿Cuál prefieren?

M. L.: “Me encantan los dos, pero siempre digo que me quedo con la radio, porque creo que es donde mejor me manejo, aunque esta profesión es un aprendizaje constante”.

X.R.: “A mí también. La televisión es muy atractiva y engancha como la radio, no te creas, que cuando he hecho tele he estado muy a gusto… Pero espero seguir en la radio muchos años. Y si viene algo de tele, ¡bienvenido sea!”.

-Volviendo a Canarias, ¿qué es lo que más disfrutan cada vez que vienen? ¿Cómo se porta el público de las Islas?

X. R.: “El público canario es excepcional. Superentregado, cariñoso… Nos hace sentir como en casa”.

M. L.: “Estoy de acuerdo. De lo que más disfrutamos es precisamente de esa buena acogida que recibimos por su parte. Y luego siempre intentamos sacar tiempo para acercarnos a la playa o visitar alguna zona que no conozcamos, incluso visitar no solo una isla. Pero siempre nos quedamos con ganas de más”.

-¿Cómo preparan el directo? ¿En qué difiere del programa del día a día? ¿Han tenido que adaptarlo por la situación del coronavirus?

M. L: “Sí. Nuestros directos cuentan con todas las medidas de seguridad sanitaria dada la pandemia que vivimos: mascarillas, aforo reducido, distancia de seguridad… También nuestros contenidos los hemos tenido que adaptar, porque en situaciones normales mucha gente sube al escenario a participar en el programa y eso ahora, evidentemente, no puede ser. Pero aun con todas esas medidas creemos que el espectáculo merece la pena. No ha perdido diversión”.

X. R.: “El directo es más laborioso que un programa normal porque hay una parte que va en antena, que es lo que hacemos cada día, pero luego hay que preparar la parte de show, solo para el público de la sala, que no se emite. Es como hacer dos programas en uno. Pero el resultado, modestamente, merece la pena”.

-Para terminar, dígannos cuál es su deseo para 2021.

M. L: “Salud, lo primero. Que se acabe de una vez esta pandemia”.

X. R.: “Y trabajo. Sabemos que son tiempos difíciles, que lo que viene no será fácil, pero confiamos en que entre todos podamos salir adelante. Y si nosotros podemos contribuir a ello poniendo una sonrisa en la cara de los que nos escuchan, nos daremos por satisfechos”.