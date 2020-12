Martín-Prieto: “Firmo no marcar goles si el equipo gana y las compañeras se benefician de mi trabajo”

Cristina Martín Prieto se está erigiendo en una de las principales baluartes en la exitosa trayectoria de la UDG Tenerife Egatesa, líder de la Primera Iberdrola femenina. La delantera sevillana es una habitual en las alineaciones de Francis Díaz, rindiendo a un gran nivel, al igual que el resto de compañeras, aunque Martín-Prieto no haya visto recompensado todo el trabajo que derrocha sobre el terreno de juego con un gol en las onces jornadas que se llevan disputadas. Pese a este hándicap, la futbolista sevillana vive uno de sus mejores momentos desde que llegó hace tres años a la disciplina de la entidad sureña.

-Para Martín-Prieto, ¿cuál es el secreto del arranque arrollador de la UDG Tenerife Egatesa?.

“La unidad que existe en la plantilla, creer en lo que estamos haciendo, cumplir con las consignas del cuerpo técnico, e ir partido a partido sin mirar mucho más allá”.

-Tras la derrota inicial ante el Madrid CFF, el empate logrado en la Ciudad Deportiva Wanda ante el Atlético de Madrid fue un punto de inflexión para llevar diez jornadas sin conocer la derrota.

“La verdad es que trabajamos muy duro en la pretemporada, se preparó muy bien el partido ante el Madrid CFF, pero no hubo suerte con el resultado. En la segunda jornada fuimos capaces de puntuar ante el Atlético de Madrid, y a partir de ahí, se está viendo que el trabajo está dando sus frutos. Esperemos que sigamos así”.

-En el plano individual le van las cosas muy bien, es una habitual en el once inicial, aunque falta la guinda del gol.

“Toda la plantilla trabaja para entrar en el once inicial. Es verdad que Francis suele hacer cambios y no da pistas a lo largo de la semana. En ese aspecto estoy contenta, aunque no estoy aportando de cara al gol.

-¿Se come mucho el coco por no facturar en la portería contraria?.

“Hubo un partido que toqué fondo porque ya me daba rabia el tener oportunidades y no convertirlas. Hago mi trabajo sobre el terreno de juego, otras compañeras se están beneficiando de eso, y mientras vayamos ganando firmó todos los partidos así”.

-Antes de acabar el año, mañana sábado reciben a su exequipo, el Sport¡ng de Huelva, y el martes rinden visita al Sevilla FC. ¿Cómo valora estos dos partidos?.

“El objetivo es seguir con la dinámica actual que es la de sumar los tres puntos. Serán dos partidos especiales para mi ya que he jugado en ambos equipos. Espero que ganemos, seguir arriba en la clasificación, y cerrar el año, a pesar que ha sido un 2020 atípico, acabarlo de la mejor manera sumando los seis puntos y seguir líderes”.

-Soñar es gratis. ¿Hay posibilidades reales de acabar en los tres primeros puestos y jugar la próxima temporada la Champions?. Porque el título de Liga parece tener dueño, el intratable FC Barcelona.

“Al Barça le faltan partidos por jugar y son las principales favoritas para lograr el título. De todos modos, los puntos hay que disputarlos y todavía no hemos jugado contra ellas. Como bien dices soñar es gratis, ahora mismo estamos en puestos de Champions, vamos partido a partido, e intentaremos acabar la primera vuelta en esos puestos destacados”.

-Martín-Prieto está cumpliendo su tercera temporada en la UDG Tenerife. ¿Le gustaría seguir en la Isla o ya tiene ganas de estar en la Península para estar más cerca de la familia?.

“La tierra tira. Estar cerca de casa siempre es bueno para estar con la familia. He renovado por dos años y ahora mismo estoy muy a gusto en el club. No descarto volver a casa, pero mi casa está aquí y estoy muy contenta”.

-Una pena que en el mejor momento del equipo la afición no lo pueda disfrutar.

“Vivo en El Médano y hay muchos aficionados que me paran cuando voy por la calle y me expresan su alegría por la marcha del equipo. Entre nosotras lo comentamos que es una pena que no puedan venir, pero esperemos que la situación mejore, y puedan disfrutar con nuestro juego en La Palmera”.