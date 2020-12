Messi, con Évole: “El Barça está muy mal; va a ser difícil volver a lo que éramos”

Llegó el día, Leo Messi habla alto y claro sobre su futuro y otros temas calientes, tanto en lo personal como en lo profesional. Para ello, el futbolista argentino ha aceptado ponerse cara a cara con Jordi Évole, en una entrevista para laSexta que dará mucho de qué hablar.

Comenzó el encuentro con ambos sentados frente a frente. Silencio, Jordi Évole mirando mientras Leo Messi miraba al móvil. Messa blanca, cortinas blancas y tan solo dos vasos de agua hasta que Évole sacó una camiseta para que el astro de Rosario se la firmase a su hijo.

¿Qué vas a hacer en estas fiestas?

Me voy para Argentina, mis hijos y Antonela ya está allá. Nos juntamos muchísimos, mi hermana, mi madre, toda mi familia está allí, siempre nos juntamos, pero ahora con todo esto no sé. Creo que por ahí estaba el margen en diez personas.

¿Más de Papá Noel o de Reyes?

Se celebran las dos cosas, como acá

¿Algún regalo de infancia que recuerdes?

Yo siempre era pelota, botines, camisetas de fútbol. Siempre algo relacionado con el fútbol. Yo recuerdo una pelota oficial, del torneo de ese momento. Era carísima y para nosotros era difícil llegar a conseguirla. Pero mi papá y mi mamá siempre hicieron lo imposible para que el día de Navidad tuviésemos el regalo que quisiéramos. También recuerdo una camiseta nueva, que recién había salido. ¿De qué equipo? De Newell’s. Papá Noel siempre se portó bien conmigo.

Pensé que la entrevista no se llegaría a hacer…

Cuando llegó el momento ese de hablar por Internet, de la pandemia… Yo no soy de opinar sobre cosas tan serias en público, prefiero hacerlo en un círculo privado. Pero soy un hombre de palabra, te dije que haríamos la entrevista, daba igual si la cosa iba bien o mal.

¿Tienes ganas de hablar?

Sí.

Tú me has hecho levantar del sofá, soy de los que se ha tirado al suelo con tus goles… a veces los futboleros somos así. ¿A ti hay alguien que te haga reaccionar de esa manera?

Cuando me empecé a dedicar a esto dejé los ídolos. Lo que más mue mueve a día de hoy son mis hijos.

¿Algún deportista al que admires?

Hay muchos. Rafa Nadal, Federer, LeBron… en todos los deportes siempre hay alguien que destaca y es admirable por su trabajo. Cristiano, en el fútbol. Admiro a todos los que destacan y dejan todo para dar el máximo.

¿Juegas mucho a la Play?

Antes sí, antes sí. Pero cuando nacieron mis hijos lo dejé, ahora que ya empieza a jugar Thiago, estoy volviendo a engancharme. Juego con el equipo que él quiere. He jugado con otros equipos que no son el Barcelona o Argentina. Juego con cualquiera cuando juego contra amigos o desconocidos por Internet.

¿Qué significa la camiseta del Barcelona para ti?

Todo. Siempre lo dije. El Barcelona es mi vida. Llevo acá desde los 13 años, crecí tanto en el club como en la ciudad. Llevo más tiempo acá que en mi propio país. El club me formó como jugador y como persona, y yo también siempre dejé todo por el Barcelona. Tengo una relación de amor, a la ciudad, al club, a todo lo que tiene que ver con Barcelona. Mis hijos nacieron aquí también.

Y cuando se toca el pecho…

No, no es postureo. No soy de eso. Si lo he hecho es porque me sale. Es real.

