Pedro Lezcano: voz en la memoria, música en el tiempo

¿Qué más inmortalidad

que un grupo de compañeros

haga resonar mi voz

cuando yo esté en el silencio?

Nada queda de los hombres

si no es palabra en el viento,

si no es voz en la memoria,

si no es música en el tiempo.

Al grupo Mestisay

(fragmento)

Pedro Lezcano

“Igual que hacíamos cuando viajábamos junto a él, este es un proyecto en el que se mezclan la vida, la poesía y la música”. Olga Cerpa explica de esa manera la naturaleza del reencuentro de Mestisay con Pedro Lezcano (Madrid, 17 de septiembre de 1920-Las Palmas de Gran Canaria, 11 de septiembre de 2002), en el año en el que se ha cumplido el centenario de su nacimiento. Si a comienzos de diciembre se estrenaba en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria el documental Pedro Lezcano: relato de vida, dirigido por Manuel González, fundador de Mestisay, ahora se acaba de publicar Canciones para un poeta, un álbum en formato digital que refleja buena parte de lo que fue en octubre la grabación de los temas que acompañan a ese trabajo, en un concierto sin público celebrado en el mismo espacio escénico.

‘ROMANCE DEL CORREDERA’

La vida de Pedro Lezcano, “interesante, diversa y comprometida” con la sociedad en la que vivió, como apunta Olga Cerpa, se musicaliza así a través de un puñado de composiciones que, o bien están inspiradas en sus poemas, o bien en episodios de su biografía. “Revisitamos varias de nuestras canciones basadas en su versos, como Sulema, que se inspira en Recuerdo de tres mujeres saharauis, o Mi pequeña María, que es el reflejo de Para mi hija María”, explica la cantante.

En esta relación también figura un fragmento de la cantata Romance del Corredera, que el propio Pedro Lezcano recitaba junto a Mestisay sobre el escenario. “Además -agrega Olga Cerpa-, en el documental estrenamos un tema, Por tu amor, que no figura en ningún otro sitio. En la mejor tradición dadaísta, Manuel González ha tomado retazos de varios poemas para hacer una canción que me parece una maravilla”.

En la plasmación de este proyecto, además de Olga Cerpa y Manuel González, participaron Hirahi Afonso (primera guitarra y timple), Jaime del Pino (contrabajo), Jairo Cabrera (viento y madera) y Pancho Delgado (guitarras portuguesa y española), quien asumió la dirección musical. Junto a ellos, estuvieron como músicos invitados Juan Carlos Sierra, Miguel Ángel Afonso, José Enrique Rodríguez y, en los coros, las integrantes de En-Cantadoras Elena Cabrera, Isa Padrón, María Pérez y Mary Carmen Segura.

En un año insólito para todos, Olga Cerpa y Mestisay han querido acercarse a la figura de dos de los grandes creadores del Archipiélago, Pedro Lezcano y César Manrique, en este último caso, mediante la reposición del musical dedicado al artista de Lanzarote. “Dentro de lo terrible que ha sido 2020, intentamos que no fuera un año perdido y optamos por estos proyectos que nos parecían muy interesantes. Este año iba a ser muy viajero para Mestisay, con actuaciones en Cuba, en México, en Corea…, pero todo se paró. Por lo que, buscando el lado positivo, ha sido un tiempo para la reflexión serena y para comenzar a dibujar el camino que queremos recorrer en el futuro”, concluye la cantante.