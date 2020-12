Torres: “Canarias debe ser un ejemplo de reconstrucción y de esperanza”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado convencido de que todo lo sucedido durante este año “solo servirá para hacernos más fuertes y más resistentes” y ha indicado que Canarias luchará para conseguir ser “un ejemplo de reconstrucción y de esperanza”.

En su discurso de Fin de Año grabado en la Casa- Museo Pérez Galdós, en la capital grancanaria, Torres ha indicado que los años vividos “nos enseñan y nos fortalecen” pero sin embargo “hay años que ponen a prueba nuestra capacidad para resistir y para rehacernos ante los más inesperados acontecimientos”.

“2020 ha sido uno de esos años” ha subrayado el presidente canario, quien ha agradecido a la ciudadanía el esfuerzo, la resistencia, “la capacidad que ha tenido para que ese caos que ha provocado la COVID-19, no lograra detener nuestras esperanzas”.

Ha destacado el trabajo del personal sanitario y de cada colectivo profesional y social que ha estado, y que está aún en primera línea, ha indicado que el futuro “que queremos construir entre todos” se hará aprendiendo de los errores y “afrontando los nuevos retos con la valentía, el coraje y la sabiduría que siempre han caracterizado a quienes han habitado estas islas”.

Asimismo ha recordado la situación social y laboral que sufren muchas personas y al respecto ha dicho que el principal objetivo “es que nadie sienta desprotección en nuestras islas”.

“Este año hemos visto cómo el turismo se paralizaba por completo. Pero en lugar de lamentarnos, nos pusimos a trabajar tratando de ir siempre por delante de lo que se veía venir, innovando, legislando, tomando iniciativas pioneras que, sin embargo, chocaban con la pandemia que iba avanzando por todo el planeta” ha proseguido.

Torres ha reconocido que nunca ha sido fácil resistir en territorios aislados con una fragilidad económica “que se ha ido perpetuando casi sin que nos diéramos cuenta” y por ello ha considerado que ante esta complicada situación “necesitamos más que nunca de la solidaridad y la ayuda del resto de España y de Europa”.

“Apelamos a nuestra condición de región ultraperiférica para que se compense la lejanía, la mayor afección social y económica de esta crisis: y para que Canarias, en los planes de reactivación europeos, pueda recuperarse como otros territorios continentales, en igualdad de condiciones” ha añadido.

Al respecto ha señalado que el Gobierno ha puesto en marcha el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, logrando amplios consensos con sindicatos, empresarios, agentes sociales, grupos políticos, “y con todos aquellos colectivos que asumen que, en estos tiempos, hay que arrimar el hombro”.

Ha señalado que en este plan que tiene Canarias se incluye un plan para un renovado modelo turístico, comercial, industrial sostenible, para un modelo económico basado en la innovación y en las posibilidades de desarrollo empresarial y tecnológico; en la conservación medioambiental, en la economía verde y azul, en la formación, en la vivienda, en el empleo, en el primer sector.

Torres ha considerado que solo con la apuesta por los servicios básicos esenciales, el refuerzo de la Sanidad, la Educación, los Derechos Sociales, la Igualdad “podremos construir un futuro mejor y más esperanzador para nuestro Archipiélago”

También ha aludido que este año también la llegada de miles de personas a las costas canarias ha sido motivo de preocupación y ha precisado que muchas personas perdieron la vida en ese peligroso viaje.

La difícil respuesta a este drama se acentuó aún más por la pandemia, la parálisis económica en los países de origen y el cierre de fronteras, ha señalado.

No obstante ha apuntado que ante las dificultades no se puede olvidar que Canarias es un pueblo solidario. “Somos descendientes de emigrantes. Somos un pueblo tolerante. Lo llevamos en nuestra esencia. No debemos dejarnos llevar por bulos y bajas pasiones. Como presidente de Canarias, siempre me tendrán combatiendo contra el fanatismo, contra el racismo y la xenofobia” ha indicado.

Ha añadido que “con idéntica fuerza” lucha contra la violencia machista.

Torres se ha referido a la conmemoración durante 2020 del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós y al respecto ha recordado que en sus “Episodios Nacionales” escribió “todo es navegar, todo es una continua lucha, un gran derroche de esfuerzos, arte y valor para no ahogarse. Y ese arte, ese valor, y ese empeño en buscar un mañana más habitable, es el que nos permitirá remontar en estos tiempos tan difíciles y tan complicados que estamos viviendo”.

El presidente canario ha indicado que estas Navidades se está haciendo un esfuerzo enorme por mantener las medidas de seguridad ante la Covid y a este esfuerzo se suman las ausencias que ha dejado la pandemia.

“Este terrible 2020 nos ha presentado a un duro e invisible enemigo que, lamentablemente, se ha cobrado demasiadas vidas. Un virus que ha ahondado más en el dolor, porque muchas familias ni siquiera pudieron acompañarse en tan delicado trance. Desde aquí traslado mi pesar por los que ya no están” ha indicado Torres.

Se ha mostrado convencido que queda el último tramo de esta travesía, hasta que se extienda la aplicación de la vacuna, que ya ha llegado, durante los meses próximos pero ha requerido que se sigan cumpliendo con las normas.

Ha abogado por que las pesadillas de este año 2020 “se transofrmen a partir de ahora en sueños cumplidos”.