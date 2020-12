Tú dices que el Estado cumple con las Islas y yo te canto una folía

No sé qué dice exactamente el protocolo, pero ayer eché en falta que el Parlamento canario guardara un minuto de silencio o hiciera una declaración tras la muerte de Juan Alberto Martín, vicepresidente del Gobierno autónomo en los ochenta, parlamentario durante varias legislaturas y dirigente histórico del socialismo canario. Hubo que esperar hasta el minuto 41 del debate, cuando el diputado del PSOE Iñaki Lavandera recordó a Martín y algunos parlamentarios aplaudieron. Hasta entonces, todo transcurrió como si el día anterior no hubiera muerto un trabajador laborioso e importante en la construcción de la autonomía canaria. Y los diputados discutían cómo de cumplidores son los presupuestos estatales para 2021 con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Al acabar el debate, se aprobó un informe impulsado por los grupos de Gobierno donde se defiende que sí cumplen. Pero piden pequeños cambios en la ley presupuestaria porque esta “toca aunque no produce una modificación normativa” -en palabras de la diputada de Nueva Canarias, Esther González- el régimen económico y fiscal canario.

Según el informe aprobado, el presupuesto estatal hace modificaciones legislativas que afectan a tres aspectos del REF: un cambio en el IVA que, a pesar de no aplicarse en Canarias, podría exigir modificaciones en el IGIC para asegurar la armonización fiscal dentro del territorio español; un límite del 85% en las bonificaciones al transporte aéreo que deja sin efecto reducciones como las que reciben las familias numerosas, que alcanzan el 95%; y un cambio en la Ley de Puertos del Estado y de Marina Mercante que reduce del 80% al 70% la bonificación en la tasa a los pasajeros residentes y deja a los no residentes sin bonificación alguna, cuando antes recibían el 80%.

Los grupos que apoyan al Gobierno pide en este informe, solicitado desde el Congreso para ver si los presupuestos se adecuan al REF, que se reviertan esas modificaciones legales. Desde ASG, Melodie Mendoza, cuestionó especialmente las reducciones a las bonificaciones al transporte marítimo, pues encarecen los billetes a los turistas no residentes que utilizan el barco para ir a islas como La Gomera. Y también a las personas residentes, “aumentando los costes de la doble insularidad”. El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, habló sobre la importancia de que este presupuesto estatal, que supone un claro giro a la izquierda, salga adelante. Y afirmó “que todos y cada uno de los que estamos en esta Cámara defendemos nuestro fuero por igual”.

Para la oposición, sin embargo, estamos ante la hecatombe de Canarias, y presentaron su propio informe. Tanto la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, como el portavoz del Partido Popular, Fernando Enseñat, afirmaron que el nuevo presupuesto no incluye los 200 millones extras de sobrecoste energético que tiene Canarias. “Las leyes no se negocian, se cumplen”, aseguró Espino en referencia a las exigencias que establece el REF. “No tienen vergüenza diciendo que estos son los mejores presupuestos para Canarias. Y quienes lo van a pagar son los canarios y las canarias, como le gusta decir a la izquierda”, afirmó Enseñat, refiriéndose con cierta ironía al lenguaje inclusivo.

“Hoy es un día aciago para Canarias”, afirmó Rosa Dávila, de CC, que recordó que la reforma del estatuto de autonomía de 2018 establece un cierto blindaje del REF. Aunque su modificación, en última estancia, depende de las Cortes española, si hay un informe desfavorable de 2/3 del Parlamento canario, se convoca una Comisión Bilateral entre el Estado y Canarias que tiene un plazo de dos meses para solucionar las posibles desavenencias.

Según Dávila, las modificaciones del presupuesto sí “vulneran” el REF. Una interpretación distinta a un mismo hecho. Donde unos ven matices reversibles, otros ven crueles agresiones del Estado. “Lo que no puede ser es que ustedes traigan un informe que dice que hay modificaciones y luego se pronuncien de manera favorable al presupuesto”, afirmó. “Se han puesto firmes a toque de corneta”, dijo Dávila en referencia al Gobierno central. Con un poco de sobreactuación, Dávila recordó las ‘Folías de la libertad’ de Los Sabandeños: “Al canario le partieron el pico con una azada, parece que no convenía que el canario cantara”. Y dijo que los nacionalistas seguirán defendiendo a Canarias, “a pesar de ustedes”.

Ángel Víctor Torres, presente durante todo debate, silencioso, arqueó las cejas después de escuchar a Dávila, con cara de estupefacto. Justo después bajó el diputado Iñaki Lavandera a acusar a CC de “manosear” y “retorcer” el REF de “forma partidista”. Todo acaba siempre en ese cansino bucle sobre quién defiende mejor a Canarias. Nada nuevo.