Agustín Díaz Pacheco publica el libro de relatos ‘Cuentos de Otoño’

Acaba de ver la luz el libro Cuentos de Otoño, del escritor canario Agustín Díaz Pacheco, en una edición del Ayuntamiento de La Laguna y el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC). Fiel a su lenguaje personal y profundo, Díaz Pacheco ofrece en esta decena de relatos un excepcional recorrido por el mundo interior de personajes singulares. La obra cuenta con un prólogo de Jorge Majfud, arquitecto y profesor de Literatura en la Jacksonville University, en Florida, Estados Unidos, que realiza un amplio análisis de los Cuentos de Otoño: “Agustín Díaz Pacheco es un gran pintor de paisajes interiores -escribe Majfud- donde el adjetivo es uno de sus pinceles más precisos y delicados. Su literatura es un obsesivo intento por verlo todo de cada instante: el inquietante palpitar de las emociones, la perplejidad de estar vivo en un mundo construido de incertezas. Ante el acoso de una intensa sensibilidad, sus personajes huyen del laberinto (la ciudad, la corrupción, la injusticia) hacia el origen (la naturaleza, los espacios abiertos y deshabitados, el mar)”.

EXPLORACIÓN DEL MUNDO

“La narrativa de Díaz Pacheco es una exploración profunda del mundo que hace y refleja el mundo interior… En un mundo donde se venera el éxito material, sus personajes dignifican el fracaso, que es por mayoría el caso de los habitantes del siglo XXI, aunque sea un fracaso disimulado por la fama y el dinero, por los mitos del éxito y los libros de automentira. Con Cuentos de Otoño Agustín Díaz Pacheco regresa desde una fructífera obra personal y agrega nuevas páginas y momentos a su repertorio clásico y sin traicionarse a sí mismo, sin las ansias del éxito y sin el vano temor a la incomprensión. Difícilmente se encuentre un verdadero artista sin estos componentes éticos y existenciales”, pone de relieve Jorge Majfud en su prólogo.

El volumen incluye los cuentos Relieves de silencio, Retorno de las preguntas, Deseada oscuridad, Cruel intemperie, Lector sorprendido, El comprador, Almuerzos tempraneros, Voz añorada, Tiempo de nieve oculta y El Burócrata perverso. El libro contiene un conjunto de ilustraciones que complementan el contenido de cada relato, cuyo autor es Raúl Consuegra León, joven artista apasionado por el teatro, el cine, el deporte y las bellas artes.

“Debo confesar que desde hace algunos años me he propuesto escribir desde una austera disidencia, tratar de contribuir a la secularización de la literatura -detalla Agustín Díaz Pacheco-, intentar desacralizarla, hacerla accesible, extenderla y que deje de convertirse en el codiciado reducto de minorías privilegiadas o que ávidamente aspiran a serlo -al precio que sea, cueste lo que cueste, apelando incluso a mentir, omitir y traicionar, todo ello deliberadamente-, que en muchas ocasiones son desdeñosas, profesan una vomitiva jactancia y tienden a una vacua y ridícula superioridad, aunque afortunadamente tal actitud no es generalizada, pero es evidente que la tónica dominante es que se tiende obsesivamente al engreimiento, aunque se pretenda disimular”.

“Me enfrento a una de las mayores exigencias de la literatura, al género del cuento, la narrativa corta. Desde Antón Chéjov, maestro de la creación breve, experto en conjugar el hecho de imaginar, aprehender la realidad, hacernos llegar su humor compasivo y todo ello signado por una diáfana linealidad, y retratar la sociedad de su época -comenta Díaz Pacheco-, hasta la singular neomagicidad de Julio Cortázar, pasando por la garra estilística realista de Ernest Hemingway o la sorpresiva ideación, singularmente concebida por la inverosimilitud de Dino Buzzati, la narración corta ha adquirido altas cotas”.

La maquetación y diseño de la obra ha corrido a cargo de Marcelino J. Pérez Arteaga. La ilustración de cubierta es un óleo del pintor Luis Alberto Hernández.