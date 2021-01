Amós García: “Antes del verano estará vacunado un alto porcentaje de la población”

El Jefe de la Sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), Amós García, dio ayer ejemplo y se vacunó contra el SARS-CoV-2 en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, como otros 5.000 sanitarios y personal del SCS.

El hombre “de moda” en el Archipiélago se mostraba muy feliz e ilusionado tras inmunizarse. “Como he estado mucho en el foco mediático, el hecho de que me vacunara puede ser un acicate ante las reticencias que todavía pueden tener algunos ciudadanos. Lo asumo con placer, porque toda la información y ejemplo que demos es importante”. Además, aprovechó para defender la seguridad de las vacunas, ya que los efectos secundarios que puedan surgir “serán similares a los de otras”. Asimismo, reflexionó: “¿Y si no nos vacunamos?, ¿Cuál es la alternativa?”.

Amós García recordó que la vacunación “servirá para modular la pandemia”, pero insistió en que “se deberá continuar con las medidas preventivas para evitar contagios”, pues la inmunidad no se alcanzará hasta que el 70% de la población haya sido vacunada, por lo que hasta entonces “no se debe bajar la guardia”.

También reconoció que “se ha adelantado bastante” en los datos de inmunización y lanzó un mensaje de optimismo: “Creo que la población está cada vez más cerca”, pero dependerá “del ritmo en que nos lleguen las vacunas y otros factores que no controlamos”. Las farmacéuticas Pfizer o Moderna “no están suministrando solo a nuestro país”, pero, “si la cosa sigue así, antes del verano tendremos un alto porcentaje de la ciudadanía vacunada”. “Ya estamos más cerca, la incorporación de los sanitarios ha dado un impulso importante a la vacunación”. “Hoy terminaremos los centros sociosanitarios y la próxima semana podría estar el personal del SCS”, dijo.

Además, destacó que sintió “una gran emoción por formar parte de la población que se ha vacunado y está posibilitando crear el terreno adecuado para decirle adiós a esta pandemia. Y también siento la euforia de decir ya estoy vacunado”, enfatizó. García reconoció “el esfuerzo, sufrimiento y trastorno que hemos sufrido a lo largo de la pandemia” y ahora “pasamos de tener una actitud pasiva a tener una actitud activa, a ir a por el virus, lo que es emocionante”.

Amós García reconoció que “es evidente que ya tenemos la tercera ola de lleno en Canarias, España y Europa”, y mostró su preocupación por el incremento de los contagios en Gran Canaria y Lanzarote. “Es el fruto de una época que era muy complicada, como la de Navidades, y que está contagiando de una manera expansiva. También era probable que ocurriera, porque no tenían medidas tan duras como en Tenerife y la percepción de riesgo no era tan fuerte, a pesar de los mensajes que lanzamos”.

Reconoció que “las próximas semanas serán complicadas”, por lo que cree que hoy se elevarán a nivel 3 de riesgo ambas islas. “Es una de las posibilidades claras que se pueden producir, ya que la tendencia alcista que están teniendo se va consolidando de manera explosiva”. Sin embargo, consideró que las medidas de esta semana, “y las que posiblemente se tomen” hoy en la reunión del Consejo de Gobierno, “tengan efectos positivos”.

En cuanto a la situación epidemiológica de Tenerife, García es “partidario de dar una rebaja” en las restricciones. “Lógicamente, creo que las medidas deben estar acorde con la realidad actual, pero con el compromiso de que si bajamos la guardia mañana podríamos volver a empeorar”. Reconoció que las restricciones “han sido duras, pero había que tomarlas”. “La COVID ha destrozado la vida a muchos, porque han muerto o tendrán secuelas, y a otros les ha complicado la economía”, por lo que abogó por “hacer un esfuerzo para que todas aquellas restricciones que afecten a los ciudadanos sean acompañadas por ayudas”.