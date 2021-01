Andrés Leoni: “La evolución del tango viene sucediendo desde que nació”

La música de Tangatos regresará al Teatro Leal el próximo 18 de febrero para protagonizar una nueva entrega del ciclo Efecto Laguna. En esta cita, que se llevará a cabo en la Sala de Cámara del espacio cultural lagunero a partir de las 20.00 horas, la veterana formación musical representará su espectáculo Tangos, reflexiones y algo más. Tangatos es uno de los grupos con una trayectoria más amplia en las Islas Canarias, después de 12 años de vida artística. En esta propuesta que llega al Leal sus integrantes ofrecerán una mirada al tango de ayer y de hoy que incluye notas acerca de la historia de sus letras y también las pinceladas teatrales que caracterizan a este trío visceral y lleno de pasión por este género musical, que en 2009 la Unesco declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

-¿Qué van a ofrecer en su próximo concierto en el Teatro Leal?

“Queremos ofrecer un viaje por el tango de ayer y el de hoy, sumando los éxitos de Carlos Gardel y de otros grandes valores del tango clásico hasta llegar a las nuevas creaciones, incluyendo algunos de los temas que forman parte de nuestro nuevo disco, en el que estamos trabajando. Dichas composiciones están incluidas, además, en el espectáculo Conversaciones con Gardel.

-Tangatos es un grupo musical que cuenta ya con un amplio recorrido. ¿En qué considera que ha cambiado desde sus inicios?

“Creemos que debemos mantener esa esencia que nos caracteriza, esa cercanía con el público que viene a conocer de nuestra mano el viejo tango. En estos últimos 12 años hemos madurado nuestra sonoridad y estamos emprendiendo nuevas aventuras que contaremos en el directo”.

-¿Cuáles son su próximos proyectos?

“Estamos cocinando a fuego lento nuestro tercer disco, en el que se encuentran los 13 temas que hemos compuesto para nuestro espectáculo Conversiones con Gardel, que cuenta con la producción y dirección de Laboratorio Escénico”.

-¿Cómo ven el entramado cultural de Canarias? ¿Ha mejorado?

“Esta es una pregunta trampa, ja, ja, ja… No, ahora de verdad, y a título personal: creo que hay muchas cosas que se han de mejorar. Estos tiempos no son buenos para la cultura, que se está tratando como el último orejón del tarro. Quiero imaginar y confiar en que algo bueno, o mejor, nacerá de todo esto. No puedo dejar de tener fe en este tema”.

-¿Cómo es para usted un concierto perfecto?

“Humildemente, sería fantástico si se pudieran aumentarán los aforos de los teatros y las salas. Poder ver a más gente disfrutando de la música y la cultura en general. Eso sería lo perfecto”.

-¿Cuál es para usted la evolución natural de un género como el tango?

“La evolución viene sucediendo desde que nació. Es un género que no hace más que nacer todo el tiempo, y aunque en su día llegó a estar encasillado en lo machista y lo fatalista, creo que hoy por hoy ha dado un giro completo, con nuevos poetas y compositores que escriben con un sentido más amplio y adaptado a estos nuevos tiempos. Sin dejar de lado el misterio que lo caracteriza, está claramente adaptado a esta época”.