Arrancan las rebajas: largas colas en el primer día de ‘gangas’ en Tenerife

Ayer arrancaron oficialmente las rebajas en Canarias, aunque los comercios llevan ofreciendo descuentos desde el mes de mayo. Además, desde la liberalización comercial, los establecimientos pueden fijar las rebajas en la fecha que quieran. No obstante, la imagen protagonista ayer fue la de las largas colas a la entrada de casi todos los locales: los ubicados en el centro de Santa Cruz y en los grandes centros comerciales.

Aún así, los comerciantes no son muy optimistas. El secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, aseguró que las colas se deben a las limitaciones de aforo, que se ha reducido el 30% por las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno, y aclaró que en su mayoría “esas personas acudían a realizar cambios o devoluciones” de los regalos de Reyes.

Moujir explicó que es cierto que en los primeros días de enero han dejado un tirón de última hora en las ventas del comercio en Canarias, especialmente en los primeros días de enero, pero que “no compensa en absoluto la mala tendencia del año 2020”. “Esperamos que durante este fin de semana la gente se anime y así podamos afrontar el parón en seco que se producirá a partir de la próxima semana y que se prolongará durante meses. No habrá ni Carnavales, ni Semana Santa para recuperarnos”. Y lamentó que “habrá muchos que no les quedará otro remedio que cerrar”.

Indicó que la tasa de ahorro está por encima del 30% “y eso significa que la gente tiene miedo a gastar porque no sabe lo que va a ocurrir con la pandemia ni con su empleo, y no se atreve a gastar”. Moujir afirmó que el gasto medio por persona se ha reducido este año en más del 20%. “Y es lógico, porque hay más de 260.000 parados, más de 80.000 personas en ERTE y el turismo esta prácticamente en cero, así que es normal que el gasto se reduzca”. Por ello, espera que el Gobierno regional anuncie ya medidas de ayuda directa al sector para afrontar los meses que quedan. “Sinceramente no esperamos nada de Madrid, nos encomendamos al Gobierno regional. El bono consumo”, explicó, “ha funcionado bastante bien a pesar de que era una partida pequeña”.

La directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, explicó a Europa Press que muchas empresas “han aguantado” hasta Navidad “con ingresos muy bajos o abriendo a pérdidas”, y ahora “habrá que ver” cómo evoluciona el consumo en los próximos meses, en los que se abre una “época complicada”, de ahí que insista en la necesidad de ayudas directas para cubrir gastos fijos y salvar el mayor número de empresas posible.