Cristina Ramos vuela alto en una final que gana Jorge

Cristina Ramos no defraudó y aunque quedó tercera en una final que ganó Jorge González, llenó de garra su actuación de principio a fin. La octava edición de Tu cara me suena, el concurso de Antena 3 basado en las imitaciones de cantantes, se despidió ayer con una final a la que no le faltó de nada. Los telespectadores contemplaron un espectáculo en el que la música brindó varios momentos emocionantes, acompañados del humor marca de la casa y el asombro ante algunas caracterizaciones.

Junto a Cristina Ramos (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) y Jorge González, participaron en la fase definitiva del programa Gemeliers, Nerea Rodríguez y Rocío Madrid. A la cantante isleña, Premio Taburiente 2019 de DIARIO DE AVISOS, le tocó abrir el concurso conducido por Manel Fuentes con This is me, todo “un numerazo vocal”, como recalcó Fuentes, perteneciente a la banda sonora del film El gran showman, en el que lo interpreta Keala Settle. Gemeliers se decantaron por Alejandro Sanz (Desde cuándo), mientras que la apuesta del ganador Jorge González fue otro español, Antonio Orozco, y su tema Mi héroe, una canción que estuvo dedicada a los héroes anónimos de la pandemia. Nerea apostó por una composición internacional a la que pone voz Christina Aguilera (Beautiful). Rocío Madrid escogió a Ana Torroja y Mecano con Me cuesta tanto olvidarte. Precisamente, el cantante Antonio Orozco fue uno de los invitados a la gran final, donde cantó Entre sobras y sobras me faltas, además de la actriz Yolanda Ramos, concursante de la quinta edición de Tu Cara Me Suena; el periodista Roberto Leal y la cantante Samantha Gilabert. Estos dos últimos interpretaron La lista de la compra, encarnando a Lichis y María Jiménez.

A la gala se sumaron el resto de participantes de la octava edición: El Monaguillo y Mario Vaquerizo (que parodiaron a Little Big y su tema Uno), María Isabel (que cantó Rosalinda, imitando a Thalía) y Belinda Washington (que con Yolanda Ramos interpretó Es una lata el trabajar, en un doble homenaje a Luis Aguilé y Fernando Esteso). Y aunque el protagonismo en la decisión del ganador esta vez recayó en el público, no faltó a la cita el jurado: Chenoa, Lolita, Carlos Latre y Àngel Llàcer.

La primera eliminada de la noche fue Rocío Madrid, que obtuvo el 6% de los votos. El cuarto puesto lo obtuvieron Gemeliers, con el 10% de los votos telefónicos. Nerea quedó segunda con el 34%.

La trayectoria de Cristina Ramos en Tu cara me suena ha sido sobresaliente. Antes de llegar a la final ya había ganado tres galas, dos de ellas consecutivas. Desde que comenzara esta larga edición del concurso, el 10 de enero de 2020, la canaria se ha metido en la piel de Mónica Naranjo, Jennifer López, Donna Summer, Shakira, Marie Fredriksson, Demi Lovato, José Vélez, Rocío Jurado, Jessie J, Melani García, Paloma Faith, Mariah Carey, Maïwenn Le Besco (Diva Plavalaguna, El quinto elemento), Shirley Bassey, Nina, Céline Dion y, ayer, Keala Settle.

Los 9.000 euros obtenidos por ocupar el primer puesto en las tres galas anteriores Cristina los donó al Banco de Alimentos y a las fundaciones Pequeño Valiente y Alejandro Da Silva.