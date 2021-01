Declaración de amor en medio de la vacunación

La vacunación contra el covid está en marcha en todo el mundo y cada pinchazo tiene una historia detrás. Si no, que se lo digan a Eric Vanderlee, un enfermero estadounidense que se llevó una grata sorpresa cuando iba a vacunar a su novio.

Según el diario Duluth News Tribune, los hechos ocurrieron en el Sanford Canton-Inwood Medical Center, Dakota del Sur (EEUU). Vanderlee estaba trabajando en la campaña de vacunación del personal sanitario y apareció su pareja, que también tenía que ser vacunado.

Uno de los que tenían que ser vacunados era su novio, Robby Vargas-Cortes, supervisor de ambulancias. Cuando llegó su turno, Vanderlee subió la manga de su chico y descubrió una sorpresa: llevaba un anillo pegado al brazo.

“Ha sido un año un poco loco, y ha sido un viaje divertido tenerte en mi vida, así que solo quiero saber…”, dijo Robby mientras mostró el anillo.

Vanderlee miró a su alrededor en estado de shock cuando alguien en la sala dijo: “¿Esto está sucediendo realmente?”

A partir de ahí, se escucharon vítores y aplausos. Y Eric, por supuesto, dijo que sí a la propuesta.

Y las redes sociales, por supuesto, se han echo eco de esta historia de amor en tiempos de pandemia.

